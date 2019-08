Industrie Aiwanger bangt um Bayerns Autobauer Es geht um eine Branche mit 208 000 Beschäftigte und 106 Milliarden Euro Jahresumsatz. Auch Autozulieferer unter Druck.

Merken

Mail an die Redaktion Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sieht die Automobilindustrie vor schwierigen Zeiten. Foto: Sina Schuldt/Archivbild

München.Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sorgt sich um die bayerische Autoindustrie mit ihren 208 000 Beschäftigten und 106 Milliarden Euro Jahresumsatz. „Wenn das Automobil wegbricht, können wir hier das Licht ausschalten“, sagte der Freie-Wähler-Vorsitzende am Donnerstag in München. Wenn jetzt der ein oder andere Autozulieferer Personal abbaue, müssten die Mitarbeiter in Branchen untergebracht werden, die Fachkräfte suchen. In der Gastronomie und im Handwerk zum Beispiel werde noch Personal gesucht. Vielleicht müssten auch die Kurzarbeitspläne aus der Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 aus den Schubladen geholt werden, sagte der Minister. Wenn Aufträge ausblieben, könnten Unternehmen Personal aber nicht unverändert halten, weil sie sonst rasch nicht mehr wettbewerbsfähig wären. Transformation müsse angenommen und gestaltet werden.

Große Hoffnungen setzt Aiwanger auf Wasserstoff. Er wolle nicht, dass Autofahrer in einigen Jahren asiatische Wasserstoffautos fahren statt Wasserstoffautos von Audi und BMW. „Wir dürfen dieses Thema nicht verschlafen“, sagte der Wirtschaftsminister. „Sonst sitzen wir am Ende auf der Batterie, und die Chinesen haben Wasserstoff und lachen sich eins.“ Statt heute 14 Wasserstoff-Tankstellen brauche Bayern 200.

Trotz einiger Schatten sei die bayerische Industrie weiter auf hohem Niveau unterwegs. Helfen könnte der Bund durch Entlastung bei Unternehmens- und Erbschaftssteuer, Forschungsförderung, 5G-Mobilfunk und durch Abschaffung des Solis, „als Vitaminspritze für Konsum und Wirtschaft“.

Weitere Nachrichten aus Bayern und der Welt finden Sie hier!

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über WhatsApp direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/whatsapp