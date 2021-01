Anzeige

Energieversorgung Aiwanger eckt mit Energiebeirat an Der Wirtschaftsminister legt zur Energiewende positive Zwischenbilanz vor. Die Opposition empört, dass sie außen vor bleibt.

Von Christine Schröpf

München.Für Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ist die Energiewende im Freistaat auf gutem Weg - so jedenfalls seine Bilanz nach dem ersten Treffen des neuen bayerischen Energiebeirats am Dienstag, bei dem er Fortschritte bei Sonnenenergie, Windkraft und dem künftigen Energieträger Wasserstoff vermeldete. Von der Seitenlinie kam jedoch postwendend Kritik: Grüne, SPD und FDP kritisieren, dass sie anders als früher nicht zu den Beratungen eingeladen waren.

Es sei inakzeptabel, „dass die lange Tradition, die von der CSU in Zeiten ihrer absoluten Mehrheit geschaffen wurde“, nun durch Aiwanger, beendet werde, heißt es in einem Brief, den auch die Oberpfälzer SPD-Landtagsabgeordnete Annette Karl unterzeichnet hat. Der Protest ändert jedoch nichts. Aiwanger wolle ein breites Spektrum jenseits der Politik einbinden, hieß es aus der Pressestelle. Die 75 Mitglieder des Beirats kommen etwa aus Umweltverbänden, Kirchen, Energieorganisationen und Gewerkschaften.

Der Wirtschaftsminister betonte am Dienstag, dass über 50 Prozent der Stromproduktion in Bayern bereits durch regenerative Energien abgedeckt werden. Er verwies auf das Photovoltaik-Speicherprogramm mit mehr als 30 000 Anträgen. Beim Windkraft-Ausbau, der durch die10-H-Regel gebremst ist, setzt er auf „Windkümmerer“, die in 38 Kommunen Diskussionen angestoßen hätten.