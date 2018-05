Parteien

Aiwanger: Gesunder Menschenverstand gegen Söders Größenwahn

Die Freien Wähler wollen sich im Landtagswahlkampf als Gegenentwurf zur CSU unter Ministerpräsident Markus Söder präsentieren - streben aber weiterhin eine Koalition mit den Christsozialen an. „Gesunder Menschenverstand gegen Söders Größenwahn“ sei die Marschrichtung, sagte Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger am Freitag zum Abschluss einer Fraktionsklausur in Rosenheim. „Wir kümmern uns um die Hebammen, der Söder will in den Weltraum fliegen“, sagte Aiwanger. „Wir sind näher an den Menschen als Söder, dessen Politik von Showeffekten getrieben ist.“ So aber könne man Bayern nicht regieren. „Gesunder Menschenverstand in der bayerischen Landespolitik ist nötiger denn je“, betonte Aiwanger.