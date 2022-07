Wirtschaftsminister Aiwanger: Grundsatzvereinbarung soll Solarausbau antreiben

Mit Hilfe einer am Dienstag unterzeichneten Grundsatzvereinbarung will Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) den Ausbau der Solar- und anderer erneuerbarer Energien in Bayern beschleunigen. Im Kern gehe es darum, die Beteiligten besser zu koordinieren, um den Anschluss der Anlagen an die Netze zu erleichtern, sagte der Minister. Zu den Unterzeichnern des Memorandum of Understanding gehören neben Aiwanger auch das Bayernwerk und andere Netzbetreiber, Landkreis- und Gemeindetag, Bauernverband und der Bundesverband Solarwirtschaft.

dpa