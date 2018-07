Landtagswahl Aiwanger ist auf dem Sprung Ohne Politik wäre der Freie-Wähler-Chef wohl Entwicklungshelfer geworden. 2018 will er die CSU aufs richtige Gleis setzen.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Rückhalt in der Partei: Hubert Aiwanger wurde im Juni mit 100 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Es ist der Sommer, an dessen Ende politisch so vieles möglich ist. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger steht bereit. Nach der Landtagswahl könnte seine Partei als Koalitionspartner der CSU am Kabinettstisch Platz nehmen. „Die Umfragen lassen hoffen, dass Bayern ab Herbst bürgernäher regiert werden kann“, kommentiert er den aktuellen Bayerntrend, in dem die CSU mit 38 Prozent die absolute Mehrheit deutlich verpasst und andere Regierungsaspiranten wie die FDP mit nur fünf Prozent nicht über die nötige Potenz verfügen, die ein Mehrheitsbeschaffer braucht. Aiwanger versteht seine Partei als höchst nötiges Korrektiv für eine CSU, die samt ihres Spitzenkandidaten Markus Söder die Bodenhaftung verloren habe. Die CSU brauche dringend einen Anstoß, „um nicht in ihrer Selbstgefälligkeit Bayern nach unten zu reißen“, sagt er.

Für neuen Kabinettszuschnitt

Einen willfährigen Kompagnon bekämen die Christsozialen also nicht. Aiwanger würde auf einen neuen Politikstil drängen und die Oppositionsparteien stärker einbinden. Er regt auch einen neuen Ressortzuschnitt im Kabinett an. „Energiewende und Digitalisierung sind zwei Themenfelder, die völlig vernachlässigt sind.“ Ein Ministerium mit diesen Aufgaben wäre wohl auf ihn selbst zugeschnitten. Aiwanger schließt nicht aus, einen Posten zu übernehmen, trotz gewisser Skepsis. Was er damit meint, verknüpft er mit der nächsten Spitze gegen die CSU. „Nicht, dass es mir am Ende geht wie Seehofer mit Merkel und ich von Söder rumkommandiert werde.“ Er blickt dabei so, als ob er Söder bei Bedarf zu stoppen wüsste.

Klappt das Projekt 2018, hätte Aiwanger seine Partei binnen zehn Jahren erst in den Landtag und dann in die Staatsregierung geführt. 2008 waren die Freien Wähler mit 21 Abgeordneten erstmals ins Maximilianeum eingezogen, 2013 behaupteten sie sich mit 19 Abgeordneten. Immer im Zentrum: Aiwanger als prominentester Kopf. Er ist Bundeschef, Landeschef und Landtagsfraktionschef – um nur die wichtigsten Funktionen aufzuzählen. Auch wenn manchmal ob dieser Ämterfülle an der Basis leises Murren aufkommt, gilt er als unverzichtbar. Erst Ende Juni war er beim Landesparteitag in Nürnberg mit 100 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gekürt worden. Ein Ergebnis, das ihn berührte. Er eilte von der Bühne, schüttelte jedem Delegierten die Hand. „Ich wollte runter zur Basis.“

Kernpunkte im Wahlkampf Kinder: Die Freien Wähler machen sich für kostenfreie Krippe und Kindergarten stark – und zwar ab dem 1. Lebensjahr für bis zu fünf Stunden pro Tag.

Strabs: Bei der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge soll nachgebessert werden. Die neue Regel gilt rückwirkend zum 1. Januar 2018. Aiwanger will 2014.

Internet: Aiwanger fordert bis 2023 Glasfaser für jeden Haushalt. Den Löwenanteil der Kosten von bis zu fünf Milliarden Euro müsse der Bund tragen.

Flughafen: Eine dritte Startbahn stößt auf erbitterten Widerstand. Das Projekt sei ökologisch falsch und eine Belastung für die Boomtown München.

Aiwanger ist 46 Jahre alt. Politik betreibt er intensiv seit gut 15 Jahren, womit er vergleichsweise ein Spätstarter ist. Den Drang, etwas zu bewegen, hatte er davor in der Landjugend ausgelebt. Sein Radius war schon damals nicht nur der Umkreis seines 20-Hektar-Bauernhofs in Rahstorf (Lkr. Landshut). Ohne Politik, sagt er, wäre er Entwicklungshelfer geworden, in Südamerika oder Afrika. „Ich will Menschen helfen, besser zu leben. Ich will Dinge verändern.“ 2001 trat er den Freien Wählern bei. Die CSU, die er als arrogant und in der Strauß-Ära als korrupt empfand, sei nie eine Option gewesen. 2006 war er bereits Freie-Wähler-Landeschef.

Zu den prägenden Ereignissen in Aiwangers Jugend zählt die Atomkatastrophe von Tschernobyl im April 1986. Aiwanger war damals 15 Jahre alt, seine kleine Schwester durfte nicht mehr zum Spielen ins Freie. „Da war für mich sonnenklar, dass wir aus der Atomenergie raus müssen.“ Eine Einstellung, die bis heute seine Politik prägt. Die Freien Wähler stehen für eine kleinteilige, dezentrale Energieversorgung. Aiwanger teilt diese Position mit seiner Lebensgefährtin, der Regensburger Landrätin Tanja Schweiger. Das politische Paar hatte sich im Landtagswahlkampf 2008 lieben gelernt. Die beiden haben inzwischen zwei Söhne: Laurenz (5) und Adrian (1).

Neue Akzente in der Energiepolitik würde Aiwanger gerne in einem Koalitionsvertrag mit der CSU festschreiben. Dort stünde auch ein klares Nein zur dritten Startbahn am Münchner Flughafen. Das Projekt wäre beschlussreif, scheitert aktuell nur am Widerstand der Stadt München, die als Mitgesellschafter ein Veto einlegen kann. In der CSU würde man das gern durch die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft aushebeln. Aiwanger warnt: „Ich prophezeie, dass dann am Ende ein chinesischer Staatsfonds unseren Flughafen kaufen wird.“

Schlachtrösser und Mondpartien

Aus seiner Lust aufs Mitregieren macht der Freie-Wähler-Chef kein Hehl. Immer nur von der Seitenlinie aus zu agieren, genügt ihm nicht. Auch wenn er die CSU inzwischen schon mit der Drohung eines Volksbegehrens auf Trab zu bringen vermag. Das Aus für die Straßenausbeiträge in diesem Jahr war dafür ein Beispiel. Die CSU kassierte den Freie-Wähler-Vorstoß ein, indem sie selbst ein Gesetz vorlegte, das Hauseigentümer aus der finanziellen Verantwortung entlässt. Der Regierungspartei steckt der erfolgreiche Kampf der Freien Wähler zur Abschaffung der Studiengebühren noch in den Knochen. Das Volksbegehren gegen das achtjährige Gymnasium war zwar gescheitert, setzte aber trotzdem Bildungsreformen in Gang.

Bei der Landtagswahl peilt Aiwanger ein Ergebnis von acht bis zehn Prozent an. „Das ist mein Korridor.“ Er tourt dafür durchs Land – wie er es auch abseits von Wahlkampfzeiten tut. 100 000 Kilometer mehr zeigt der Tacho seines Wagens üblicherweise am Ende jedes Jahres an. Meist sitzt er selbst am Steuer. Im Durchschnitt absolviert er nach eigenen Worten drei Termine pro Tag.

Sein Markenzeichen: die freie Rede, sei es im Landtag oder im Festzelt. Er schlägt dabei teils auch spaßige Volten. Als Söder kürzlich ein unbemanntes Raumfahrtprogramm vorschlug, forderte Aiwanger hintersinnig, in größeren Dimensionen zu denken. Ihm schwebte offenkundig vor, Söder auf den Mond zu schicken.

Auf die Frage, ob seine spontanen Sprüche schon einmal rote Linien überschritten haben, denkt Aiwanger nach. Sein Auftritt beim Gillamoos 2012 fällt ihm dann ein, bei dem er Kanzlerin Angela Merkel, die parallel in einem anderen Festzelt sprach, ein „Komm rüber, Du altes Schlachtross“ zugerufen hatte. Aiwanger grübelt kurz, lächelt – und steht dann dazu. „Meistens hat es am Ende doch gepasst“, sagt er.

