Regierung Aiwanger kann sich Ministerposten in Berlin vorstellen Freie Wähler-Vorsitzender Hubert Aiwanger kann sich einen Ministerposten in Berlin durchaus vorstellen.

Mail an die Redaktion Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Wirtschaftsminister von Bayern. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Nürnberg.„Das hört sich jetzt vielleicht etwas großspurig an, aber warum nicht? Dort kandidieren andere Parteien, die nicht die Erfahrung der Freien Wähler mitbringen - und mit der Frau Baerbock gleich als Bundeskanzlerin gehandelt wurden“, sagte er den „Nürnberger Nachrichten“ (Freitag). Da bräuchten sich die Freien Wähler nicht zu verstecken. Ihn ziehe es nach Berlin, weil die Freien Wähler dort einen längeren Hebel hätten als in Bayern. „Ich würde gern dorthin gehen, wo ich dem Vaterland am meisten dienen kann - und das geht in Berlin mehr als in Bayern.“

