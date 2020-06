Anzeige

Interview Aiwanger: Klima in Koalition vergiftet Es knirscht in der Regierung. Freie-Wähler-Chef sieht Schuldige am Kabinettstisch. In Sachen Corona hat er viele Forderungen.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion „Jetzt im Sommer können wir weiter lockern, damit die Leute feiern können und die Wirtschaft Geld verdient“, sagt Wirtschaftsminister Aiwanger. Foto: Uwe Moosburger

Regensburg.Nach rund eineinhalb Jahren Koalitionsregierung in Bayern hat sich das Verhältnis zwischen CSU und Freien Wählern stark eingetrübt. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger beklagt „gezielte Gemeinheiten aus der CSU, mit dem Ziel mich zu beschädigen“ und sieht dabei auch Kabinettskollegen wie Finanzminister Albert Füracker am Werk. „Für mich ist das ein gewisser Vertrauensbruch. Das vergiftet das Klima“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident. Im Interview mit der Mittelbayerischen Zeitung spielt er den Ball an die CSU zurück. Kurz vor der Kabinettssitzung an diesem Dienstag drängt er zudem auf neue, deutliche Corona-Lockerungen – dabei geht es auch um Hochzeitsfeiern und die Sperrstunden in Bars und Kneipen. Und auch Einladungen an „Kumpeltische“ spielen eine Rolle.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ##### #### ### ################### ## ## ### ###########. ## ###### ### ####### ## ### ##### ############## ######. ### ### #### #### ############# ### #### ### ####### ######. ### ####### ############### ### ##### ### ###### ## ### ###### #### ######, ##### ### ### ########## ############ ######. ### ######## #### ## ###### ####### ###########: ############## ###### ################# #### ### ### ############# ######### ######. ### ###### ##### ### ### ########, #### ### ## ############ ###### ### ### ##### ####### ###, ######### ##### ##########. ## ###### ### ### ### ####### ####### ############ ### ########## #### ############ ######. ### #### ######### ### ##### ##### ### ###############: ## ###### ####### #### ###### ############## ### ###################### ####### ####.

### ###### ## ### ############### ###?

###### ####### #### #### ### #### ## ###### ####### ####, ### ###############, ######### ## ######. ## ###### ## ##### ###### ######## ### ###### ##### ####, ####### ## ####### ### ### ###. ### ### ##### ## ############. ## ####### ####### ##### ########, ## #### ### ###### ####### ###.

### ####### ### ##### ########### „#############“. ### ##### ###?

## ###### ##### ######. ######### ####### ##### ##### ######## ########## ### ################# #######. ### ######## ######## ###### ### ### ######### #### #### ## ###### ##### ########. ## #### ### #### #### #### ## ########### ######.

##### ### ######### ######, #### ## ###### ###### ##### ######### ### #### ###### ##### ###### ###### ### #### ####?

### ######, #### ### ####### ###### ### ##### #### ### ############### ### #### ####: ##### ####, #######, ########### – #### ###### ##########, ### ### ### ###### ######## ##### ######### ######. ## ###### ##### ### ### ######. ##### ########### ### ### ############## ### #### ########## ## ###, ### ####### #### #####. ### ### ### #### #########. ### ### ####### ### ###### ######### ### #### #########. ### ##### #### ## ##### ## ### ########. ### ##### #### ######### ############. ### ##### ####### ###########. ### ###### ##### ###### #### #########.

##### ##### ### ##### ##########?

### ########## #### ## #### ## ### #############. ### ########### ## ###### ### #### #### #### ###### ######## ### ## #### ## ###### ###### ######## ####, ### ### ### #### ### ########, #### #### ###### ## ##### ######## #### ########## ######### #####. ### ########### #### ##### ########### ################. ### ##### #####, #### ### ## ######, #### ### ########## #####, ##### ###### ####### ##########. ## ###### ### ###### ###### ### ###### ######, ## ### #### ############## ############# ###### ##### ######### ## #### ### ####### ######### ## ######. ##### ## ###### ###### ### ###### #######, ##### ### ##### ###### ###### ### ### ########## #### ########.

## ###### ####### ## ###### ### ## #### ######### ######## ## ##########. ### ### #### ### #### ### ###### ###### #### ######### ######## ####? ### #### ###### ### #################?

#### ### ### ######## ##### ###### ### ########## ########. ### ################# ##### ## ###### ### #,# ####### ### ### ### ############. ### #### ## ############ ######## ######## ### #### ### #### ####### #################. ## ### ####, ### ####### ##### ### #####.

### ### ################ ### ######, ## ### ### #### ## ####### ######?

### ################ ### ### ################ ## ######. ### ### ########### ##### #### ## ########## – ### ##### #### ## ####. #### ## ######## #### ####### ################### ######: ### ################# ##################, ### #############, ### ######, ### ####### ############ – ### ######### ### ################.

### #### ### ###### ### ############### #### ### ########## #### ### ### ### ########. „### ####### ########### ##### ##### ########, ### ######## ######### ##### ########“, ### #### ##### ########. ### ### ########### #### #### #?

#### #### ## ########. ###### ### ###### ####: ## ### #### ######### #### #### #### ####. ### ##### ####### #### ###### ####### ### ############ – ### ###### ### ### ######## ### ### ##############. #### ### ####### ################## ##### ###### #########. ### #### ##### ### ########## #################### ######## ### ## ####### ####### ######. ### ############, ### ########, ## ## ##### ################### ### #### #### #########, ##### ####### ######### ##### ## ###########. #### ### ### #######- ### ########### ### ## ##### ########. ### ###-###### ##### #### ### # ###. #,# #### #########. ### ####### #### #### ####.

### ############## #### ######### ### ### ###### #### ### ## ### ## ####### #######. #### ########: ##### ### ## ########## ### ###### ##?

## #### ## ###### ###### #### ## ## ########## ####, ### ##### ## ### ##### ####### ###### ######. ## ### #### ### ###### #### ############## ## #### ##### #### ## ### ########### ###### ######, ### ##### ### ###### #### ####. ### ###### ####### ### ########## ## ############## ############. #### #### ### #################, ### #### ### ### ###### #####, ######### ############, #### ## #### ####### ####### ############## ######## ####, ### ### ####### ###, ### #### ### ### ### ##### ######- #### ################ #####. ### #####, #### ### ################### #### #####, #### ### ##################### ########## ### #### #### ########## ####. ## ### #### ######### ####, #### ## #### ### ### ### ########## ## ######, #### #### ######## ### ################.

###### ############# ######, ### ########## ### ######### ### #####.

######### #### ### ######## ### #### #######. ### ###### ### ######### ######### ########### #########. #### #### ### ########## #### ##### #######, ### ##################### ########## ### #### ##### ### ############## ######## #### #######, ### ### ####### ## ########, #### ### ####### ## ### ######## ###### ### ##### ### #### ##### ############# ### ######## ####### #####.

### ## ##### ### ########## ## ######-###### ### ### ##### – ##### ### ########## ## ##### ############# ##########. ### ##### ### ##########. #### ########### ### ############ ########## ####, #### ### ########## ## ####### ##-####### ######## ####.

### ####### ### ###### #### ### ########### ###### ######. ### ### ##### #### ##########. #### ### #### ######## ########## ########## ######, ##### ###### #### ########## ###### ####, #### #### ###: ###### ####. ######### #### ###### ##### ### ### ##### #######. #### ##### #### ## ### ######, #### ### ########## ########### ####### ### #### ########. ########### ####### ###### ## ######## ### ##################### #######. ## ####### ###### ####### ####### ######, ##### #############.

###### ### ## ########### #################. ### ########### ### ########### ### ### ########### ## ############. ### ###### ##### #### ###########, #### ## ######## ####, ## ####### ###### ####### ## #### ######## ######.

## ### #### #############, ### ##### ######## #####. ### #### ### #### #### ### ####### ######## #########, ### ### ###### ######## ###### ######. ## ### #####, ##### ######### ############ ##### ##########. #### ## ###### #### ##### ############# ####### ### ### ####, #### ##### #######: ## ##. #### ##### ### ## ###### ### ################ ##########. ## ##. #### ###### ### ##### ####### #######. #### ###### ###### ##### ## #### ### ### ######## #### ### ######### #### ########## ###### – ###### ###### ####### ############### ######## #####, ##### ############ #### ############## #######. ######### ###### ### ### ####### ###, ### ### ##### ##########. ## ###### #,## ########## #### ##########.

### ### ### #### ########### ######. #### ####### ### ## #### ### ############## ###### ########. ## #####, ### ###### #### ### ### ######## ########## #############.

### ### #### ### ######## ######### ############ ### ### ###, ### ### ####, #### ## ###########. ### ##### ##### ##### #####, ### ### ############## ###### #####, #### ####### ##### ######### ####### ### ## #### ########## ###### #### – ### ## ######. #### ### ## ######## ############### ######### ######: ### ###-########### ##### ### ### ############# ##### ####### #### #### ###### #### ##### ###### ### ######## ######. ## ###### ### ##### ## ############## ########## ##########.

### ##### ####### ########### ### #############. ##### ######### ######-##### #### „##### #####“ #### „############“. ##### ### ######## ##### ###############?

##, #### ### ###### ### ############## ####### ### ######### ######. ### ##### ### ### „#####“ #### ### „###########“ ##### ########## ## ### ###### #############. #### ### #### #################### ####### – ### ## ### ###### ####### ## ########### – #### ############ ### #########. ### ##### ### ### ##### ### #### ##### ####### ### ##### ################### ####### ## #################### ### ########. ## #### ## ## #### ######## #####: ## ##############-############## ## ######-######. ## #### ### ### ########### ##### ########## ############.

### „###########“, ### ### ### ########### ###### #######, ### ### ######-############## ####, ### ##### ## ########### ########## ######.

### ### ## ####### ########### ##########, ###### ### ##### #### ##### ###### ########. ### #### ### ### ########## ##### #######.

### ######## ###### #### #### „#########“-##########? ### ##### ### ########, ### ### ###### #### #####, ###### ### ############ ############# ### ############## ## #### ### #### #,# ######### #### ########. ########: ## ### ########## ### ## ### #########.

## #### ## ### ###########, ### #### ###### ######## ######### ########. ### ### ### ### ### ###### ### ######## ##. ## #### #### ## ######, ###################, #########, ######, ########, ##########, ########### ###, ###, ###. ##### ###### ###### ##### ##### #########, #### #### ## ### ###########, #### ## ######## ############. ##### ###### ####### ####### ##########, ##### ### ###### ## ####### ##### ### #######. ### ########## #### ### ##### ######### ### ######### ### ##. #### ######. ### ##### ### #####, #### ### ##### ###, ## ######## ################ ##########. ### ######### ### ########## ##### ### ##### ##### ### ## #,# ######### ######-###### ## ###### ##############.

### ##### ### ############## ####### ### ########### ########### ### ############# ## #########. ### ###### ###### ######## ### ####### ############# ### ### ####### ######## ### ######## ############. ### #### ### ##### ###### ####### #### ###########. ### ### #########, ### ###### ######## #####. ####### ## ##. #### ### ### ###################### ### ####### ########, ### ### ##### ######### #####.

### ### ## ### ######### ### ##### ######## ...

##### ### ########### ### ###. ### #### ### ### ### ######## ###############. ### ######### ### #####. ##### ##### ### ### ##### #### ### #### #### ### ########## ### #### ####### ######## ######### ## #####.

### ###### ############. ##### ## #####, #### ### ### ## ######## #### #### ########## ###, ## ### ### ###### ###### ### #### ####### ##### ########.

### ###### ###### ###### ## #### ## ######, #### ### ## ######## ##### ######## #### ### #### ####### ######### ######. ## ##### ############ ######### ### ### ### ############ ###### ##. ##################### ### ######## ######### #### #######.

####### ########### ### ### ########### ############# ###### ### ####!