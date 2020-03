Parteien Aiwanger kritisiert die Kanzlerin Der Freie-Wähler-Chef vermisst nach der Grenzöffnung Erdogans klare Worte Merkels zur künftigen deutschen Migrationspolitik.

Von Christine Schröpf

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger kritisierte im PresseClub scharf die Kanzlerin

Regensburg.Gleich nach Ankündigung der Grenzöffnung für Migranten durch den türkischen Präsidenten Recep Erdogan am vergangenen Wochenende hatte Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger in sozialen Netzwerken vor erneut sehr hohen Flüchtlingszahlen in Deutschland gewarnt. „2015 darf sich nicht wiederholen“, sagte er. Im PresseClub Regensburg wurde der bayerische Wirtschaftsminister am Montagabend noch deutlicher und kritisierte Kanzlerin Angela Merkel, die „völlig abgetaucht“ sei und damit wieder eine „Gefahr“ heraufbeschwöre.

Viele Geflüchtete auf Weg nach Deutschland?

„Merkel müsste jetzt vor die Kameras treten und sagen: Liebe Leute, wir tun alles, um euch vor Ort zu helfen, aber wir werden 2015 nicht wiederholen, wir werden keine illegalen Grenzübertritte in dem Ausmaß zulassen. Aber das tut sie nicht.“ Viele Geflüchtete seien bereits in Griechenland und erneut auf den Weg nach Deutschland, sagte Aiwanger und erinnerte an die Situation vor viereinhalb Jahren. Merkel hatte im September 2015 entschieden, eine größere Zahl von Flüchtlingen aus Budapest einreisen zu lassen, die dort unter schlimmen Bedingungen gestrandet waren. Es war der Auftakt für den späteren Zuzug Hunderttausender weiterer Menschen.

Aiwanger warnte im PresseClub davor, sich von Erdogan unter Druck setzen zu lassen, der mit der Grenzöffnung für über 3,5 Millionen Flüchtling in seinem Land drohe. Auch Frauen und Kinder würden von den Türken gezielt mit Bussen an die Grenze gebracht, „um uns mit diesen Bildern politisch zu erpressen“. Das Asylrecht gelte für politisch Verfolgte und wirkliche humanitäre Katastrophen, sagte der Freie-Wähler-Chef. „Aber das ist jetzt ja eine Katastrophe mit Ansage.“ Eine Wiederholung der Lage von 2015 würde die EU und Deutschland nach seiner Einschätzung politisch nicht verkraften. Damals sei in der Folge die AfD in alle Landesparlamente eingezogen und Großbritannien aus der EU ausgetreten. „Das müssen wir zu Ende denken, was los wäre, wenn wir dasselbe Spiel noch einmal hätten.“

Corona-Virus: Hilfen für Firmen

Die Migrationspolitik war nur eines der Themen, zu denen Aiwanger im PresseClub Regensburg Stellung bezog. Als Wirtschaftsminister beschäftigt ihn derzeit stark das Corona-Virus. Am Montag hatte er dazu in München Fachleute an einen Runden Tisch geholt, um Risiken für bayerische Unternehmen und mögliche Hilfsmaßnahmen auszuloten. Betroffen sei aktuell vor allem die Automobilbranche und der Maschinenbaubereich, sagte Aiwanger am Abend in Regensburg. Bei Liquiditätsproblemen wegen unterbrochener Lieferketten sollen nach seinen Worten Kredite der Landesförderbank weiterhelfen - eine erste Anfrage dazu hat Aiwanger bereits auf dem Tisch.

„Sachstand ist natürlich, dass wir sehr starke wirtschaftliche Verflechtungen gerade mit Ländern haben, die jetzt Corona-Gebiete sind: China ist unser wichtigster Handelspartner mit knapp 17 Milliarden Euro Import und 17 Milliarden Euro Export. Was sich dort abspielt, trifft uns direkt.“ Auch die Situation in Italien habe Auswirkungen. Er bereite gerade eine Kabinettsvorlage zu Rückbürgschaften des Freistaates für bedrohte Firmen vor. Im nächsten Schritt sei der Bund in der Bringschuld. Aiwanger wünscht sich ein erweitertes Kurzarbeitergeld, um Rettungsschirme zu spannen und Arbeitsplätze zu sichern.

Drei ostbayerische Konfliktthemen

Aus ostbayerischer Sicht kamen im PresseClub drei heikle Themen zur Sprache. Erstens: Die heiß debattierten Hochwasserpolder an der Donau bei Eltheim und Wörthof (Lkr. Regensburg) - eigentlich per Koalitionsvertrag mit der CSU gestoppt, nach einem Kabinettsbeschluss von Anfang 2019 aber erneut auf dem Prüfstand. Das Ergebnis eines weiteren vertiefenden Gutachtens soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 vorliegen. Polder-Gegner Aiwanger rechnet nicht damit, dass ihm die neue Untersuchung zum Umdenken bringt.

„Es ist für mich nach wie vor einfach eine unzumutbare Gigantomanie, die hier geplant war, mit 1400 Hektar Polderfläche.“ Hubert Aiwanger



Er verwies auf den Planfeststellungsbeschluss für den 100-jährlichen Hochwasserschutz zwischen Straubing und Deggendorf, der inzwischen vorliege. „Ich hoffe, dass wir jetzt dort sehr schnell Baufortschritte haben.“ Er favorisierte zudem ein ausgeklügeltes Staustufenmanagement, zum Entschärfen von Hochwassern donauabwärts. „Es ist für mich nach wie vor einfach eine unzumutbare Gigantomanie, die hier geplant war, mit 1400 Hektar Polderfläche“ , sagte er zu den umstrittenen Projekten. Es müsste dafür im Landkreis Regensburg ein riesiges Gebiet geflutet werden, in der Hoffnung, bei Straubing wenige Zentimeter Entlastung zu erhalten. Sollte das neue Gutachten dennoch Polder empfehlen, werde das nichts an seiner Skepsis ändern. „Ich würde weiter auf die in meinen Augen besseren Alternativen setzen und würde nach wie vor einen Polder ablehnen.“ In diesem Fall behalte der Polder-Stopp im Koalitionsvertrag Bestand, sagte Aiwanger.

Radikale Zweifel am Südost-Link

Zweites ostbayerisches Thema mit großem Konfliktpotenzial: Der Streit um die Stromtrasse Südost-Link, die Strom aus Nordddeutschland in den Süden bringen und sich quer durch die Oberpfalz ziehen soll. Aiwanger, selbst Trassengegner und schon immer ein Verfechter dezentraler regenerativer Energien, kann als Wirtschaftsminister nichts gegen das ungeliebte Projekt tun. Die Trassenplanung ist weit fortgeschritten. Bis Ende April will Netzbetreiber Tennet alle Anträge auf Planfeststellungsbeschlüsse eingereicht haben. Baubeginn ist für Ende 2021/Anfang 2022 vorgesehen. Wo immer Baurecht besteht, soll es sofort losgehen. Ende 2025 soll alles fertig sein. „Sehr sportlich, aber noch realistisch“, sagte jetzt Tennet-Sprecher Markus Lieberknecht auf Nachfrage unseres Medienhauses dazu.

„Wir haben ja schon viele politische Kehrtwenden gerade bei der Energiepolitik gesehen.“ Hubert Aiwanger



Aiwanger glaubt trotzdem weiter daran, dass das Stromtrassenprojekt noch gekippt werden kann. „Wir haben ja schon viele politische Kehrtwenden gerade bei der Energiepolitik gesehen“, sagte er. „Noch sind die Bagger nicht gerollt. Für den Südost-Link werden sie frühestens in drei Jahren rollen, vielleicht sogar noch später.“ Der Freie-Wähler-Chef verwies zwar auf Bundesbeschlüsse, die er als bayerischer Wirtschaftsminister nicht aushebeln könne. „Trotzdem kann ich alles tun, um möglichst viel dezentrale Energie im Süden Deutschlands auf den Weg zu bringen.“ Er spannte den Bogen dabei von Photovoltaik bis Windkraft - hier will er Kommunen trotz 10-H-Abstandsregel mit Überzeugungsarbeit zu einer neuen Offensive bewegen.

Keine Angst um Versorgungssicherheit

Seine Hoffnung: Die Trasse damit de facto überflüssig zu machen. Ein Risiko für die bayerische Wirtschaft, am Ende in Spitzenzeiten mit zu wenig Strom dazustehen, sieht Aiwanger nicht - auch nicht wenn Ende 2022 das letzte bayerische Kernkraftwerk vom Netz geht. Der Südost-Link sei für die Energieversorgungssicherheit nicht nötig. Den Beweis würden die nach seiner Schätzung „drei bis fünf Jahre“ liefern, in denen die Kernkraftwerke vom Netz sein werden, ohne dass eine neue Stromleitung gebaut ist. „Das können wir leicht auffangen“, sagte er, unter anderem auch durch Stromlieferungen aus Tschechien und Österreich.

Plan B für Conti-Beschäftigte

Weniger Optimismus zeigte Aiwanger im Presseclub beim dritten Konfliktherd in Ostbayern: Conti will bis 2024 sein Werk in Roding (Lkr. Cham) schließen. Das würde den Verlust von über 500 Arbeitsplätze bedeuten. Ein erste Runder Tisch Ende Oktober im Wirtschaftsministerium brachte Unternehmensvertreter nicht zum Einlenken. Aiwanger zweifelt deshalb, ob ein eigentlich für jetzt im März geplantes zweites Zusammentreffen überhaupt noch Sinn macht. „Ich werde es aber trotzdem nochmal anbieten.“ Conti habe ausgeschlagen, unterstützt von bayerischen Fördergeldern, die Produktion in Roding neu und innovativ auszurichten. „Das wollen die gar nicht. Das lässt mich mit Fragezeichen zurück.“ Aiwanger will nun per Informationskampagne und mit staatlichen Zuschüssen andere Betriebe der Region zu innovativen Konzepten ermuntern - mit dem Kalkül, dass Conti-Mitarbeiter dann dort unterkommen. Im Finanztopf des Freistaats stünden für Fördermaßnahmen dieser Art insgesamt 300 Millionen Euro bereit. „Das ist Plan B, wenn Plan A nicht funktioniert.“

