Wirtschaftsminister Aiwanger: Ölversorgung in Bayern sichergestellt

Nach der Kontrollübernahme des Bundes bei den deutschen Töchtern des russischen Ölkonzerns Rosneft sieht Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die Versorgung mit Öl und Gas in Bayern gesichert. „Der Einstieg des Bundes bei Rosneft Deutschland ist ein richtiger Schritt“, sagte Aiwanger am Freitag in München. „Damit wird die Produktion der Bayernoil-Raffinerien in Vohburg und Neustadt bei Ingolstadt weiterhin sichergestellt.“

dpa