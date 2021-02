Anzeige

Energiewende Aiwanger plant Wald als Windradversteck Wirtschaftsminister will die 10-H-Regel umschiffen. Bei der Energiewende macht er auch wegen ungeliebter Stromtrassen Druck.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion „Windkümmerer“ sollen den Windkraftausbau in Bayern trotz 10-H-Regel Auftrieb geben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Regensburg.Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger plant, die 10-H-Regel zur Windkraft trickreich auszuhebeln: Er will neue Windräder ein paar hundert Meter tief in Wäldern verstecken und so den Widerstand der Bürger vor Ort zum Abflauen bringen. „Die bedrängende Wirkung ist dann weg“, sagt der Freie-Wähler-Chef und hofft, dass dann auch halb so große Abstände zur Wohnbebauung akzeptiert werden.

