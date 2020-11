Anzeige

Corona Aiwanger schert bei Teststrategie aus Freie-Wähler-Chef plädiert mit Landesvorstand bei Gratis-Tests für Kurswechsel und widerspricht damit Regierungschef Söder.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Freie-Wähler-Chef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger stellt die Strategie der kostenlosen Tests in Frage. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Freie-Wähler-Chef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger geht auf Distanz zur kostenlosen Corona-Teststrategie der bayerischen Regierung. Die Maßnahme müsse angepasst werden, hieß es am Freitag nach einer von ihm geleiteten Sitzung des Landesvorstands. Jedermann-Tests überfordern nach Einschätzung des Gremiums das System. Der Vorstand geht damit auf Konfrontation zu Ministerpräsident Markus Söder, der noch diese Woche an seinem Kurs der Tests auch für Menschen ohne jegliche Krankheitssymptome festgehalten hatte. „Wir werden in Bayern auf jeden Fall die kostenlosen Tests fortsetzen“, hatte er gesagt. Die Freien Wähler hatten noch in der Sitzung des Kabinetts am Dienstag die CSU-Position mitgetragen. Aus dem Gesundheitsministerium kam am Freitag zur neuen Entwicklung ein knapper Kommentar: „Die Koalition arbeitet auf der Grundlage einstimmiger Kabinettsbeschlüsse.“

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

######## ####### ### ################ #### ### ###################### ### ### ########## ######## ### ############ ####### ### ######-####. ### ###### ###### ###### #### ##### ### ############ ### ################ ######### ##########. „### ###### ### ######## #### #### ######### ### ########### ##########, ## ### ### ################# ########### ## ####.“

### ############## ###### #### ### ###### ######### #### ##### ########### ### ############ ### ###### ####-######### (###). ######-##### ####### ###### ####### ########### ###### ### ######### ######## ### #########, ############### #### ######### ########## ######## ## ######### ############### ######.

######## ####### ### ########, #### #### ### ######-#### ### ########## ###### ############, #### #### ############## ########-######## ########## ###### #### ### ################# ##### ###### ###### ###### ######. ##### ##### ### ########### #############.

### ################## ### ###### ###### ######### ### ############ ######### ##### ######### ######### ## ####### ######### ###### ####### ## ### ############# ### ########## ### ### ########### ## ##### ######. ### ####### #### #### #### ########## ### ##############. „#### ### ###### ### ######### #### #### ########. ##### #### #### ############ ### ####### ### ########## ### ### ######## ### ######### #### ##### ########. ##### ##### ### ### ######## ############ ### ######## ######### #######, ### ######## #### ## ######### ##########.“