Anzeige

Regierung Aiwanger warnt vor großen Silvester-Partys Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat an die Bürger appelliert, Silvester nur im kleinen Kreis zu feiern.

Merken

Mail an die Redaktion Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Wirtschaftsminister in Bayern. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.„Denn wenn uns an Silvester Dinge aus dem Ruder laufen, steht die Gefahr im Raum, dass wir im Januar in der Wirtschaft weitere Schließungen vornehmen müssten - das wäre fatal“, sagte der Freie-Wähler-Politiker am Sonntag nach einer Kabinettssitzung mit dem Koalitionspartner CSU in München. „Leider Gottes“ seien Silvesterpartys heuer für Deutschland und für Bayern „ins Wasser gefallen“.