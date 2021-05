Anzeige

Politik Aiwanger will Baerbock verhindern Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger sieht seine Parte als „die letzte Rettung“ im Bundestag – wenn der Einzug gelingt.

Mail an die Redaktion Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will mit den Freien Wählern in den bundestag. Foto: Foto: Matthias Balk/dpa

Unterhaching.Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger will bei der Bundestagswahl im Herbst mit dem Ruf nach einer „Koalition der Mitte“, dem Versprechen pragmatischer Politik und Warnungen vor einer Grün-geführten Bundesregierung punkten.

„Wir Freien Wähler müssen nach Berlin“, sagte Aiwanger am Samstag auf einer Landesversammlung der Freien Wähler in Unterhaching bei München. „Das ist die letzte Rettung, sonst geht's in den Graben rein mit dieser Politik.“

In Umfragen bei drei Prozent

Aiwanger, ist, hofft angesichts von drei Prozent in bundesweiten Umfragen auf den erstmaligen Einzug der Freien Wähler in den Bundestag - und dann gleich auf eine Regierungsbeteiligung unter Unions-Führung.

Dabei attackierte er insbesondere die Grünen und deren Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. „Wir Freien Wähler wollen verhindern, dass Frau Baerbock Bundeskanzlerin wird“, sagte Aiwanger. „Wir brauchen eine Koalition der Mitte.“ Und da wären die Freien Wähler gerne mit dabei.