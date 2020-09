Anzeige

Landtag Aiwanger will umfassende Steuerentlastungen für Unternehmen Bayern fordert angesichts der anhaltenden Corona-Krise rasche und umfassende Steuerentlastungen für Unternehmen.

München.Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sprach sich am Mittwoch für eine Senkung der Unternehmenssteuern auf maximal 25 Prozent, eine Abschaffung von Solidaritätszuschlag und Erbschaftsteuer und gezielte Korrekturen im Steuerrecht aus. Der Bund müsse an einigen Stellen „nachjustieren“, sagte Aiwanger in einer Regierungserklärung im Landtag. Oberstes Ziel müsse es sein, die Liquidität der Unternehmen zu stärken, damit diese gut durch die Krise kommen. Dabei erneuerte Aiwanger auch die bayerische Forderung nach zusätzlichen Kaufanreizen für moderne Diesel und Benziner.