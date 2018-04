Landtag

Aiwanger wirft Söder unseriöse Politik vor

Der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, hat der CSU und Ministerpräsident Markus Söder eine unseriöse Politik vorgeworfen. „Die CSU will für jedes ihrer Versäumnisse der letzten Jahre eine neue Behörde gründen - mit einem neuen Wasserkopf - anstatt die Probleme gezielt zu lösen“, sagte er am Mittwoch im Landtag in München. Bayern habe viele offene Baustellen, die gezielt abgearbeitet werden müssen. Söders Lösungsansätze seien aber nur „Showeffekte, die nicht zum Erfolg führen werden.“