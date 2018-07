Fussball Akolo und Sosa fehlen im Training des VfB Stuttgart Mittelfeldspieler Chadrac Akolo und Verteidiger Borna Sosa haben im Trainingslager des VfB Stuttgart wegen Knieproblemen pausiert. Beide Profis blieben am Dienstag im bayerischen Grassau zur Behandlung im Hotel, wie der schwäbische Fußball-Bundesligist mitteilte. Trainer Tayfun Korkut hatte nach dem 3:1 im Testspiel gegen Istanbul Basaksehir am Montagabend berichtet, dass beide Schmerzen hätten.

Grassau.Daniel Didavi und Holger Badstuber trainierten unterdessen ebenso individuell wie weiterhin auch Kapitän Christian Gentner und Santiago Ascacibar. Gentner hat ebenfalls Probleme am Knie, Ascacibar nimmt wegen Verspannungen in den Adduktoren nicht am Mannschaftstraining teil.

Den Dienstagnachmittag bekamen die VfB-Profis zur Regeneration frei. Bis Freitag bereitet sich der VfB noch in Grassau auf die kommende Saison vor. Am Sonntag bestreiten die Stuttgarter in der Mercedes-Benz Arena ihre nächste Testpartie gegen Europa-League-Sieger Atlético Madrid. Das erste Pflichtspiel steht am 18. August im DFB-Pokal bei Fußball-Drittligist Hansa Rostock an.