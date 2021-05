Anzeige

Kriminalität Aktion gegen Telefontrickbetrüger Oberpfälzer Polizei beteiligt sich an Aktion „Geldumschlag“ und will auf die Gefahr durch Trickbetrüger aufmerksam machen.

Merken

Mail an die Redaktion Die Oberpfälzer Polizei beteiligt sich an der Aktion "Geldumschlag", um vor Trickbetrügern zu warnen. Foto: Polizeipräsidium Oberpfalz

Oberpfalz.Die Anzahl von Betrugsdelikten, die über das Telefon entstehen, steigt weiter an. Immer wieder werden insbesondere ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht. Vor diesem Hintergrund beteiligt sich die Oberpfälzer Polizei an der Aktion „Geldumschlag für Senioren“, in der vor allem ältere Mitbürger bei der Abhebung von großen Bargeldbeträgen am Bankschalter auf das Phänomen aufmerksam gemacht werden sollen.

Betrüger setzen ihre Opfer unter Druck

„Rate mal, wer hier spricht?!“ - Mit diesen Worten oder ähnlichen Formulierungen täuschen Trickbetrüger meist ein Verwandtschaftsverhältnis vor und fordern ihre ausgewählten Opfer telefonisch unter verschiedenster Vorwände auf, einer fremden Person hohe Bargeldsummen zu übergeben.

Dazu überlegen Sie sich die raffiniertesten Geschichten und setzen ihre Opfer auch durch Vortäuschen eines Notfalls unter Druck. Da es sich oft um hohe Bargeldsummen handelt, wird das Geld bei vielen Betrugsfällen von den Senioren unmittelbar vorher bei der Hausbank abgehoben.

Ratschläge der Oberpfälzer Polizei Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit.

Die Polizei ruft niemals unter der Rufnummer 110 an.

Wenn der Anrufer Druck macht, dann ist das Teil der Masche. Legen Sie einfach auf!

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen. Auch das ist eine Masche.

Wenn außerdem Verwandte sofortige finanzielle Hilfe fordern, sollten Sie ebenfalls misstrauisch sein.

Übergeben Sie auch nie Geld oder Schmuck an Unbekannte.

Wenn Ihnen irgendetwas etwas verdächtig vorkommt: Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter 110 an.

Viele Bankangestellte sind bereits ausreichend informiert und weisen gerade ältere Menschen bei ungewöhnlich hohen Bargeldabhebungen auf mögliche Betrugstaten hin. Bei der Aktion „Geldumschlag für Senioren“ befinden sich auf einem eigens gestalteten Briefumschlag konkrete Fragen, um potenzielle Opfer zum Nachdenken anzuregen und vor möglichen Betrugsdelikten zu warnen. Er ist so strukturiert, dass er sämtliche Betrugsvarianten wie Enkeltrick, Gewinnversprechen, Schockanrufe oder falsche Polizeibeamte berücksichtigt. Dieser Umschlag soll dort präventiv zum Einsatz kommen, wo die Opfer im Vorfeld so angeleitet wurden, dass die Bankbeschäftigen keinen konkreten Verdacht hegen können.

Fragen auf dem Umschlag sollen sensibilisieren

Die Geldumschläge werden in großer Stückzahl im Laufe der Woche den teilnehmenden Banken, unter anderem Volks- und Raiffeisenbanken, Sparkassen, Sparda-Bank Ostbayern, durch die örtliche Polizeiinspektionen zur Verfügung gestellt und entsprechend verteilt.

Bei größeren Bargeldabhebungen durch ältere Menschen direkt am Bankschalter ist geplant, dass Bankmitarbeiter das Bargeld standardisiert in diesen Umschlag legen und zukleben. Zusätzlich werden potenzielle Opfer vor der Übergabe des Umschlags auf die aufgedruckten Fragen aufmerksam gemacht, um die Kunden nochmals zu sensibilisieren.