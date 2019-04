Gesellschaft Aktivismus im Kinderzimmer Die „Fridays for Future“-Bewegung bringt Tausende auf die Straße. Wie gelingt den Schülern das? Wir haben sie getroffen.

Von Gaby Herzog

Mail an die Redaktion Auch schlechtes Wetter kann sie nicht stoppen: Seit Wochen gehen nicht nur in Regensburg Schüler freitags auf die Straße, um für eine nachhaltigere Klimapolitik zu protestieren. Foto: Sandra Adler

Jakob Scriver hat die Klimaproteste in Regensburg organisiert. Foto: Herzog

Regensburg.Gerade heute erst hat sich eine Gruppe aus Zülpich den „Fridays for Future“ Protesten angeschlossen. „Ich musste den Ort erst einmal googeln“, sagt Landelin und lächelt. Von seinem Kinderzimmer aus, im Spitzgiebel eines alten, verwinkelten Hauses im brandenburgischen Eberswalde, engagiert sich der Schüler für die weltweite Protestbewegung. An die Dachbalken hat er Fotos von Greifvögeln geheftet, daneben hängt ein Kalender der Fantasy-Serie „Game of Thrones“. Von hier oben ist Landelin mit ganz Deutschland vernetzt. Seine Aufgabe ist es, Gruppen bei ihrer Gründung zu unterstützen. Für seine geliebten Netflix-Serien hat der Schüler keine Zeit mehr.

Regensburg kritisiert Merkel



„Greta Thunberg hat uns vorgemacht, dass es gar nicht viel braucht, um etwas zu bewegen“, sagt Jakob Scriver, der die Proteste in Regensburg mit organisiert. „Und man muss auch nicht in München oder Berlin wohnen. Selbst ich, ein 17-jähriger Schüler vom Goethe Gymnasium kann mich einbringen.“ Im Januar hat Jakob, gemeinsam mit einer Handvoll Gleichgesinnter, die Regensburger Fridays for Future Gruppe gegründet – mit Roman (16), Laura (18), Anastasia (17), Jacob (18)… 25 bis 40 Schüler sind im Regensburger Kernteam. Im Februar kamen schon 1000 Schüler auf den Neupfarrplatz. Deutschlandweit schafft es die Bewegung, zu ihren Freitags-Demos bis zu 300000 Menschen zu mobilisieren.

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, ist der Schlachtruf. Immer mehr Erwachsene haben das Bedürfnis, ebenfalls aktiv zu werden. Nachdem sich 23000 Wissenschaftler solidarisierten, gründeten sich erst in der vergangenen Woche „Farmers for Future“, „Artists for Future“, „Teachers for Future“ und „Entrepreneurs for Future“.

Doch woher nimmt die „Fridays for Future“-Bewegung ihre Dynamik? Wer koordiniert das Erscheinungsbild? Angela Merkel orakelte in einer Rede auf der Sicherheitskonferenz in München, dass es „äußere Einflüsse“ für so eine Bewegung geben müsse und vermutete wohl Russland dahinter. „Das ist sowas von absurd“, sagt Jakob. „Die Politiker haben kein Gefühl für die Jugend und Null Ahnung von moderner Kommunikationstechnik.“ Denn die mache die Proteste erst möglich. „Wir haben uns über WhatsApp verbunden. Jeder hat seine Freunde angeschrieben, die die haben wiederum ihre Freunde angeschrieben – wie in einem Schneeballsystem.“

Erst aufräumen, dann Konferenz



Irgendwann waren sie so viele, dass Untergruppen gebildet, Arbeitsgemeinschaften gegründet, Moderatoren bestimmt und Delegierte gewählt wurden. Die wichtigsten nationalen Entscheidungen werden basisdemokratisch bei Telefonkonferenzen getroffen, an denen nicht selten bis zu 100 Personen teilnehmen. „Wir in Deutschland gehören zu den am Besten organisierten Gruppen weltweit“, sagt der 15-jährige Linus Steinmetz aus Göttingen. „Da werden wir unserem Klischee gerecht.“ Der Neuntklässler kümmert sich um den internationalen Austausch. „Das ist schon etwas surreal. Eben habe ich noch mit meinen Eltern gezankt, dass ich mein Zimmer aufräumen soll und dann wähle ich mich von meinem Bett aus bei einer Telefonkonferenz mit Mauritius, Frankreich, Ecuador und New York ein.“

Der Umgangston der Jugendlichen untereinander ist extrem freundlich. Man lässt sich ausreden, lobt die Ideen der anderen und anstatt harsche Kritik zu äußern, werden höflich „Alternativen“ vorgeschlagen. Auch zu Hause bekommen die Aktivisten Unterstützung. Ihre Eltern sind meistens Akademiker, arbeiten als Lehrer, Journalisten, Juristen. Erderwärmung und Umweltverschmutzung wurden schon im Kleinkindalter am Küchentisch diskutiert.

"Greta Thunberg hat uns vorgemacht, dass es gar nicht viel braucht, um etwas zu bewegen." Jakob Scriver



„Seit 40 Jahren wissen wir, dass etwas auf unserem Planeten schief läuft, und seit 40 Jahren ist niemand bereit etwas zu ändern“, sagt Jakob. „Das haben wir gerade erst auf der Jugend-Klimakonferenz vergangene Woche in Erlangen wieder verdeutlicht bekommen. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber, der zu dieser Veranstaltung eingeladen hatte, wollte sich auch mit uns unterhalten. Aber im Grunde hat man uns dann doch nur mit Worten den Kopf getätschelt.“

Dort wo überhaupt ein Dialog zustande gekommen sei, habe man kaum über Lösungen gesprochen. „Dabei müssen wir endlich radikal umdenken und unser Verhalten ändern“, sagt Jakob, „natürlich müssen wir aufhören zu viel billiges Fleisch zu essen, zum shoppen nach New York zu fliegen, oder aus Bequemlichkeit Auto zu fahren. Wichtiger aber ist, dass die Politik dafür die Rahmenbedingungen schafft, und die Industrie in ihre Schranken weist. Kerosin und Co2 muss besteuert werden, Massentierhaltung darf nicht länger subventioniert werden.“ Er fordert weiter: „An die Stelle von unserer veralteten, zerstörerischen Wirtschaft muss eine der Nachhaltigkeit und des Respekts zur Umwelt treten. Ansonsten wird meine Generation keine Zukunft auf diesem Planeten haben.“ Solche Sätze klingen schon nach Politprofi. Generell ist die Medienkompetenz der Jugendlichen groß, sie sind selbstbewusst, haben keine Scheu vor öffentlichen Auftritten.

Mit spielerischer Leichtigkeit in der virtuellen Welt

Sie bewegen sich mit spielerischer Leichtigkeit in der virtuellen Welt. Um Geld für Flyer und Lautsprecheranlagen zu bekommen, starteten sie kurzerhand eine Crowdfunding-Kampagne, bei der aktuell fast 75000 Euro zusammen gekommen sind.

Dass Trolle und rechte Hetzer sich immer wieder in die Foren schmuggeln, macht ihnen keine Angst. „Wenn da jemand Ärger macht, den schmeißen wir raus“, sagt Carla Reemtsma (20), eine der nationalen Pressesprecherinnen aus Münster. „Einfach machen.“

Einfach machen, das dachte sich auch Sophie Gnest (28). Die Design-Studentin aus Essen entwarf spontan ein Logo für die Bewegung: Ein grüner Kreis mit einem Globus in der Mitte. „Die Kontinente sind schraffiert, so als wären sie mit Kreide auf eine Tafel gemalt. Das passt zur Schülerbewegung.“ Das Logo funktioniert so gut, dass es sogar in Italien, Spanien, Österreich und in Iran verwendet wird.

Landelins Handy piepst. „Toll. Naumburg an der Saale schreibt, dass sie eine Gruppe gründen“, sagt er. „Da muss ich gleich mal googeln, was da sonst so los ist.“

