Leute Alan Parsons hat Zaubertricks auf Lager Der Musiker Alan Parsons ist ein Fan von Magie und Zaubertricks.

Der Musiker Alan Parsons auf der Bühne mit seiner Band, dem Alan Parsons Live Project. Foto: Revierfoto

München.„Ich habe selbst ein paar, wenn auch bescheidene Tricks auf Lager“, sagte der Brite der Münchner „Abendzeitung“ (Dienstag). Eine Menge seiner Freunde seien Zauberer, er selbst Mitglied der Magier-Gilde, sagte der 70 Jahre alte Brite.

Parsons, der unter anderem das The Alan Parsons Project mitgegründet und als Toningenieur an Pink-Floyd und Beatles-Alben gearbeitet hat, ist aktuell mit seinem neuen Album „The Secret“ auf Tour. Das Album beschäftige sich auch mit der Magie des Daseins eines Künstlers, so Parsons.