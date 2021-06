Anzeige

Basketball Alba Berlin und FC Bayern im ersten Basketball-Finalspiel Im Kampf um die Basketball-Meisterschaft kommt es am heutigen Mittwoch (20.

Mail an die Redaktion Spieler zweier Basketballmannschaften gehen zum Rebound. Foto: Adam Pretty/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Berlin.30 Uhr/Sport1 und Magentasport) zum ersten Finalduell zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München. Der Titelverteidiger ist in der Hauptstadt Gastgeber des Auftakts eines einmaligen Final-Modus': Schon am Donnerstag später steigt abermals in Berlin das zweite Duell der Best-of-Five-Serie, am Wochenende folgen zwei Partien in München innerhalb von 26 Stunden. Beide Teams gehen erschöpft in das Finale, haben sie doch eine XXL-Saison in Liga, Pokal und vor allem der anstrengenden Euroleague hinter sich.

Die Bayern wollen ihren vierten Meistertitel in acht Jahren und nach dem Erfolg im Pokal just gegen Alba auch das Double. Die Berliner indes möchten ihren Titel aus der Vorsaison verteidigen und zum zehnten Mal Meister werden.

© dpa-infocom, dpa:210608-99-912308/3