Basketball-Bundesliga Alba gewinnt erstes Finale beim Dreierfestival gegen München Alba erhöht seine Siegesserie auf 18 Erfolge hintereinander. In einem von Dreiern geprägten ersten Playoff-Finale profitierte der Titelverteidiger von den schwindenden Kräften des ewigen Rivalen Bayern München.

Nicolas Sowa und Thomas Flehmer, dpa

Albas Christ Koumadje (l) kämpft gegen Othello Hunter von Bayern München um den Ball. Foto: Andreas Gora/Andreas Gora/dpa

Berlin.Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat die erst Etappe auf dem Schlussabschnitt zum Titelhattrick in der Basketball-Bundesliga geschafft. In der insgesamt fünften Finalserie gegen den ewigen Rivalen Bayern München gewann das Team von Alba-Trainer Israel Gonzalez die erste Partie nach dem Modus Best-of-five mit 86:73 (40:43) und zugleich das 18. Spiel in Serie. In einer rasanten und über drei Viertel ausgeglichenen Partie in der Mercedes-Benz Arena mit vielen Treffern jenseits der Dreipunkte-Linie waren am Freitag Yovel Zoosman mit 14 Punkten für Alba und der Münchner Andreas Obst mit 17 Zählern die erfolgreichsten Schützen.

In einer zerfahrenen Anfangsphase mit vielen Ballverlusten konnten die Gastgeber bis drei Minuten vor dem ersten Viertelende die Bayern in Schach halten, ehe die Mannschaft von Bayern-Trainer Andrea Trinchieri erstmals mit 15:13 in Führung gehen konnte. Doch die Berliner konterten schnell durch Zoosman, der mit zwei Drei-Punkte-Würfen die Führung zurückeroberte, so dass Alba mit 22:20 nach zehn Minuten in die erste Viertelpause ging.

Aus der gelang den Gästen ein Schnellstart mit fünf Punkten in Serie. Doch ebenso rasch fing sich Alba wieder und ging erneut durch zwei Drei-Punkte-Würfe mit 30:27 (13. Minute) in Front. Zweieinhalb Minuten vor dem Seitenwechsel schafften die Bayern dagegen erstmals beim 40:35 einen Vorsprung von fünf Punkten, den sie mit drei Zählern Vorsprung in die Kabine mitnahmen.

Auch im ebenfalls ausgeglichenen dritten Viertel verteidigten die Gäste ihre Führung und gingen mit einem Vorsprung von einem Zähler (62:61) in den Schlussabschnitt. In der 33. Minute gelang Christ Koumadje beim 65:65 der Ausgleich für Berlin, eine Minute später gelang Tamir Blatt mit einem erfolgreichen Dreier zum 68:65 die erste Berliner Führung nach langer Zeit.

Bei den Bayern machte sich nun doch eine Müdigkeit nach fünf Halbfinalspielen gegen Bonn breit, während Alba nach einer Woche Ruhezeit nach dem 3:0 gegen Ludwigsburg noch Kräfte aufbringen konnte. Eine 11:0-Serie sorgte für eine Vorentscheidung in der Schlussphase. 2:21 Minuten vor Schluss war die Partie beim 79:68 entschieden. Die Serie wird am kommenden Dienstag mit der zweiten Partie in München fortgesetzt.