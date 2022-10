2. Bundesliga Albers zweimal per Kopf: Jahn Regensburg erobert Betzenberg

Mit einem Doppelpack per Kopf hat Andreas Albers dem SSV Jahn Regensburg zum Befreiungsschlag in der 2. Fußball-Bundesliga verholfen. Der dänische Stürmer war am Sonntag beim 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern von seinen Gegenspielern in der Luft nicht zu bezwingen uns sorgte fast im Alleingang für den vierten Saisonsieg.

dpa