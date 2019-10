Verkehr Alex: Weitere Ausfälle drohen Gutachter haben die Probleme der Länderbahn in der Oberpfalz untersucht. Die kämpft akut vor allem mit dem Personalmangel.

Von Julia Ried

Merken

Mail an die Redaktion Viele Pendler steigen in Regensburg in den Alex-Zug von Prag nach München. Foto: Tino Lex

Regensburg.Das Wort „Schienenersatzverkehr“ bedeutet für viele Pendler vor allem eines: „Das ist ja der Wahnsinn. Das dauert ewig“, so formuliert es eine Pendlerin, die im Sommer auf den Zug um 17.53 Uhr von Regensburg nach München verzichten musste. Die 36-Jährige wartete lieber eine Stunde auf den nächsten Zug, als der Alex ausfiel. Wegen fehlender Lokführer hatte die Länderbahn in diesem Sommer den Zugverkehr auf mehreren Strecken vor allem in der Oberpfalz eingeschränkt, dann den Notfahrplan bis Ende Oktober verlängert.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

„### ##### #### #########“

############ ####### ## ####, #### ### ######### #### #### ### ### ############# #### ############ ########### ###### ####### #### „### ##### #### #########“. ## #########, #### ### ########## ### ######## ##### ####, ##### ### ######### ########### ### ######### #### ### #### #### ### ########### ###### #####. #### ###### ### ######## ################## ####### ## #### ### ######### #### #### ##### ##### ##. ### ########## ### #### ## ######### ## ################# ######### ##### ### #### ####### ####### ### ########### ###################### ## ###########.

### ###, ### ### ########-####### ## ###### ## ####### ### ########## #####, ########## ### ############, ##### ## ####### #### ### ######### ## ### ############### ## ####-#### #### ### ############### ## ######## #### ## ####### #######. ### ######### ############### ### #### ### ### ## ############ #### #############: ###### ## ### #############, ### ###########, ### ## ############# ############### ### ############### ### ### ############## ### #########.

### ########### ### ### ############## ####### ### #### #### #### ### ########## ### ########## #### ##########, ### ####### #####. ### ##### ### ########## ### ## ##### ###### ### ######### ### ######### ########## ## #### ### ## ############ ### ### ###### ####### ### ##### # ### ############. #### ##### ###### #### ###### ### ########## ######### ######### ## #### ###, ### #### ##### ####################. ### ## ## ## #### ###### ###### ######, ### ########## ##### #### ####### ### ######### ### ##########; ##### ### #### ## #######. ## ####### ######### ##### ####### ## ### ##########.

### ##### ### ##### ##### ### ####.

„### ####### ### ### ###### ########### #### ######“, ##### #######. „#### ##### ## ########, ### #### #### ###### ######## ### ###.“ ### ##### ##### ####### #####, #### ### #########- ### #################### (###) ####### ###### ########### #### ################# ##### ##### ####### #####. #### ### ########## ### ########### ########### ### ############## #### #########, ##### #### #### #### ####### ######## ####### ###, #### ### ########### ####### ######## ######.

### ##### ## #### #######

### ########### #### ### ### „##### ## #### ### #######“, #### #### ############### ###### ############# ##########. ####### ###### ### ##### „######### ##### ## #### #######, ## ##### ###########, ## #### #####, ### ########## ##### ### #### ########### ######“. ###### ######, ###### ### ############ ###-###############, ########## ### ######### ##### ############. ## ###### ### ##### „############“. „### ### ######### #### ### ########## #########“, ##### ##. ### ##### ### ##### ############### ### #### #### ###### – #### ####### – ### ### ###### ### ###########, ###### ### #### ################### ######### ###. ### ### ### ##### #######, ### ######, ### ### ############# ############# #######, „#### ############ #################### ## ### #### ## #####“. ###### #### ### #### #########, #### ######## ###### ### ### ########## ##### ###### ########### ######.

### ######### ### ##### ######### ### ############### ### #### ##### ### ####.

### ### ############# ########, ## ##### ### ######### #### ####### ## ### #######: „### ####### ##### ### #######.“ ##### ### ############## ######## ########## ### ###### ####### ############ ##### ######## ########## ## ##########, ### #### ############# ###### ######, #### ######### ######. ## ### ########## #### ### ###### #### ######. ### ##### ## ###############, ### ### ############ #######-### ### #######-#### #########. #### #### ### ### ## ########. ####### ##### ### ################# #### ####### ### ### ### ######### #### (##) ## ###############.

### ### #### #### ### ######, #### ### ####### ########### ####, ######### ### ### ## #### #######, ######## #####. „##### ###################### #### ###### #### ############# ###.“ ############## ##### ##### ###, #### ### ###### ########### ###### ## #### #### ######## #########. ### ## ####### #### ### ####### ##### ### ########. ### ######## ####### ### ######, #### ### #############-######### ### ##### ############# ### #### ######### ###. ### ### ############# ###### ### ####### ##########-##### ## #### ##### ### ## #### ####### #### #### ############### ###.