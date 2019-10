Leute Alfons Schuhbeck erkennt Steak-Garstufe „aus fünf Metern“ Star-Koch Alfons Schuhbeck (70) hat ein Gespür für Fleisch.

München.„Ich kann Dir aus fünf Metern sagen, ob ein Steak medium well oder medium rare ist. Ich spüre das“, sagte er am Montag in München bei der Vorstellung des von Schauspieler Heiner Lauterbach ins Leben gerufenen Online-Schulungs-Projektes „Meet Your Master“. Das liege daran, dass er für seinen Job brenne. „Disziplin und Leidenschaft sind das einzige, wo Du Erfolg hast.“

Er halte Regionalität in der Küche für wichtig, betonte Schuhbeck. „Wenn es von Hamburg bis München denselben Scheiß gibt, finde ich das schade.“ Und die bayerische Küche als schwer und fett zu bezeichnen, werde ihr nicht gerecht. „In Wirklichkeit ist die bayerische Küche eine Festtagsküche.“ Neben Schuhbeck bieten noch Opern-Star Jonas Kaufmann, Filmemacher Til Schweiger, Filmproduzent Nico Hofmann, Bestseller-Autor Sebastian Fitzek und Lauterbach selbst Online-Tutorials an - für je 89 Euro.