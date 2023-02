Schwaben Alkohol im Dienst? - Ermittlungen gegen mehrere Polizisten

Sieben Polizisten in Schwaben sollen während ihres Dienstes Alkohol getrunken haben. Gegen sie laufen deshalb Disziplinarverfahren, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in Augsburg am Dienstag sagte. Die „Augsburger Allgemeine“ hatte zuvor darüber berichtet.

dpa