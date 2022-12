Straubing Alkoholisierter Fahrer zahlt Tankrechnung nicht - und fährt Polizistin fast um

Straubing, Stadt.Ein alkoholisierter Autofahrer hat seine Tankrechnung in Straubing nicht bezahlt. Bei seiner Flucht hätte er beinahe eine Polizistin angefahren.

Der Vorfall hat sich am Mittwoch gegen 8 Uhr an einer Tankstelle in der Ittlinger Straße ereignet. Ein 42-Jähriger hat dort getankt und ist davon gefahren, ohne die Rechnung in Höhe eines niedrigen zweistelligen Betrags zu bezahlen, teilt die Polizei mit.







Plötzlich wieder losgefahren

Eine Polizeistreife hat den 42-Jährigen auf der B20 in Fahrtrichtung Cham wiedergefunden. Er habe die Anhaltesignale zunächst ignoriert, blieb dann aber an der Abfahrt der B20 bei Parkstetten stehen. Bei der Kontrolle ist der 42-Jährige plötzlich wieder losgefahren, heißt es. Eine Polizeibeamtin musste ausweichen, um nicht vom Auto erfasst zu werden.

Wenige Meter weiter habe der 42-Jährige aber wieder angehalten. Bei der Kontrolle hat die Polizei beim Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest hat einen Wert im Straftatenbereich ergeben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Gegen den 42-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Delikte eingeleitet.

− tka