Tradition Alle Infos zum Internationalen Volksmusiktag 2022 in Aldersbach von Franziska Hierbeck

Mail an die Redaktion Das Trio „Zam Gspüt“ tritt am Volksmusiktag auf: Sebastian Sicklinger, Hannes Moosbauer und dessen Schwester Eva Moosbauer, Foto: Sicklinger

„Volksmusik ist nicht nur für alte Leute“, finden Anna und Franze Zauner. Foto: Zauner

Aldersbach.Am 25. September findet wieder der Internationale Volksmusiktag in Aldersbach statt. Dann wird Brauchtum gefeiert - von Jung und Alt, aus Bayern und ganz Europa. In diesem Artikel finden Sie alle Infos zu Programm und Kartenverkauf.

Das Stichwort Volksmusik ruft bei so manchen jungen Leuten ein Bild von kitschigen Fernsehsendungen, verstaubten Schallplatten und schunkelnden Senioren ins Gedächtnis. Dass dieses Klischee aber längst überholt ist, wird am 25. September in Aldersbach deutlich. Dann findet nach dreijähriger Pause wieder der Internationale Volksmusiktag statt. Unter dem Motto „Meine Heimat – Unser Europa“ wird Brauchtum und Folklore gefeiert. Mit Volksmusik, aber auch mit Tanz und Handwerk.

Alle Altersstufen unter den Künstlern vertreten

Vor historischer Kulisse treffen Tänzer aus Tschechien mit Plattlern aus Oberbayern zusammen, die österreichischen Blaskapelle spielt neben dem Duo aus Spanien. Und genauso bunt und vielfältig wie es die Formen von Brauchtum sind, die in Aldersbach präsentiert werden, sind es auch die Protagonisten selbst. Unter den Musikern, Tänzern und Standlern sind vom Schüler bis zum Rentner alle Altersstufen vertreten.

Zu den jüngsten Musikern gehören Anna und Franze Zauner aus Sattlern im Landkreis Passau. Die 16-jährige Geigenspielerin und ihr 15-jähriger Cousin, der die Steirische spielt, haben erst vor kurzem ein Duo gegründet. Zwar treten sie noch nicht so lange gemeinsam auf, aber die Musik begleitet sie schon ihr Leben lang: „Wir sind mit Volksmusik aufgewachsen“, sagt Anna Zauner. Die Mama spielt Zither, Opa und Onkel die Steirische. Da ist es kein Wunder, dass Anna und Franze in die Fußstapfen ihrer Familie treten und selbst mit dem Musizieren begonnen haben. Dass Volksmusik nur etwas für ältere Leute sei, findet Anna Zauner nicht. „Ich höre zwar in meiner Freizeit keine Volksmusik, aber es macht mir Spaß, selbst traditionelle Lieder zu spielen“, sagt sie. Die positive Rückmeldung bei Auftritten und von Freunden aus der Schule bestärkt sie.

Volksmusik ist keine Modeerscheinung

„Bayern ohne Volksmusik, das wär nicht das Gleiche“, sagt auch Sebastian Sicklinger (17) von der Gruppe „Zam Gspüt“. Er und seine Freunde Eva (17) und Hannes Moosbauer (13) treten mit ihren Steirischen am Volksmusiktag auf. Die drei wohnen allesamt in der Nähe von Untergriesbach und haben sich über den gemeinsamen Musiklehrer kennengelernt. „Volksmusik und Tracht gehören zur Heimat“, findet Sicklinger. Ein Gesamtpaket, das für gute Stimmung steht.

Die jungen Musiker zeigen, dass Volksmusik keine Modeerscheinung ist. Vielmehr sind der Landler, das Chanson oder der Flamenco ein Ausdruck von Identität und verkörpern den Charakter und das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen wie kaum ein anderes Mittel. Am Internationalen Volksmusiktag feiern Jung und Alt, Menschen aus Bayern und ganz Europa, die Vielfalt ihrer Brauchtümer — vielmehr aber das, was sie verbindet.

DAS PROGRAMM

- Ab 9 Uhr: Einlass

- 9.15 bis 11 Uhr: Jagdhornbläser Passau am Eingang Brauereihof und Schnaitseer Alphornbläser am Eingang Rathaus

- 10 bis 17 Uhr: Bauern- und Handwerkermarkt

- 11 bis 11.45 Uhr: Eröffnungskonzert der Ortskapelle St. Marien auf der Festbühne

- 12 bis 13.15 Uhr: Offizielle Eröffnung mit Verleihung der Internationalen Volksmusikpreise auf der Festbühne

Preisträger: LaBrassBanda, Laudatio von Kabarettist Django Asül, GERDAN-Ensemble, Laudatio von Yuriy Yarmilko, Generalkonsul der Ukraine

- Ab 17 Uhr: Musikalischer Ausklang mit der Fünfleitn-Musi

- Den ganzen Tag über gibt es . Auch die sind beim Volksmusiktag mit dabei

WER TRITT AUF WELCHER BÜHNE AUF?

- Seebühne: Feuerwehrkapelle Unterzeitlarn, Kulturverein Lipa, Schnaitseer Alphornbläser, Pramtaler Volkstanzgruppe, Jonas & Sebastian, Libín-S Prachatice, GERDAN Ensemble, Martal Musi

- Festbühne: Ortskapelle St. Marien, Libín-S Prachatice, Martal Musi, Volkstrachtenverein Kudlhub, Mladá dudácká muzika Strakonice, Kulturverein Lipa, Fünfleitn-Musi

- Rosengartenbühne: Viergmoasänger, Jungplattlergruppe Kudlhub, Musikschule Plattling, HAMBALKY, Tanzlmusi Ohrenweide, soñando del sur

- Kräutergarten: Drent und Herent, Walmeringer 3/4 Muse, Boarisch Gspuit, Sauwaldalpinos, Bernrieder 4, Frauenchor Stephansposching

- Kirchenplatz — Baum: Sie und I, Leonberger Bierfuizl Musi, Hoizbach-Musi, Pfiffige Knepf, Anna und Franze Zauner aus Sattlern vom Obernhuber

- Kirchenplatz - Sitzsteine: Passauer Tanzmusikanten, Bründlmusikanten Witzmannsberg, Jonas & Sebastian, Familienmusik Königseder, Frauenchor Stephansposching, ZamGspüd

- Innenhof: HAMBALKY, Harfenreise, Salzkammergut Geigenmusi, ZamGspüd, Viergmoasänger, Boarisch Gspuit

Änderungen im Programm vorbehalten.

WO GIBT ES KARTEN?

Karten für den Internationalen Volksmusiktag gibt es an der Tageskasse: 10 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren. Kinder unter 6 Jahren sind frei.