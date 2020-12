Anzeige

Weihnachten Alles andere als ein behagliches Fest Die Regensburger Bischöfe schreiben über die Sehnsucht nach dem Ende des Corona-Spuks und die Aufgabe, Leben zu schützen.

Von Diözesanbischof Rudolf Voderholzer und Regionalbischof Klaus Stiegler

Regensburg.Es ist Weihnachten. Gott sei Dank. Die wunderbare Engelsbotschaft der allerersten Heiligen Nacht in Bethlehem geht heute wieder um die ganze Welt zu allen Menschen. „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.“ (Lukasevangelium Kap. 2, 10-12) Was der Evangelist Lukas in seiner Weihnachtsgeschichte mit Worten erzählt, hat den Krippenbauer Erich Strasser im Jahr 1995 zu einem besonderen Werk inspiriert. Entstanden ist eine moderne, mobile Bretterkrippe. Der Krippenverein Regensburg stellt sie dankenswerterweise im Rahmen des Ersten ökumenischen Krippenwegs in Regensburg für die Öffentlichkeit zur Verfügung. So schwebt derzeit die Heilige Familie im Treppenhaus im Alumneum Am Ölberg.



Diese Krippe konzentriert Weihnachten wohltuend nüchtern auf das Wesentliche. Maria, Josef, das Kind und ein Lamm. Maria, ganz in sich gekehrt, die Augen verschlossen; sie wirkt überwältigt, fast selig, vielleicht auch müde und erschöpft von der Geburt. Und bestimmt glücklich über das Kind, das sie so innig auf dem Schoß hält. Josef steht etwas merkwürdig an der Seite. Oder gar am Rand? Seine Augen sind weit aufgerissen. Er schaut so, als ob er das alles noch gar nicht verstehen kann. Sein Blick wirkt fragend, fast besorgt. Nicht nur der Umhang ist bei ihm verschlossen. Er hält sich zurück, bleibt auf Distanz, sorgt aber immerhin mit seiner Laterne für das Licht. Und das Kind? Hellwach sind seine Augen; es wirkt gesund und wohlauf, gerade voller Tatendrang. Das Gold glänzende Haar lässt tief blicken; Gold ist die Farbe Gottes!

Ruhig und friedlich liegt das Lamm am Boden, auf Heu und Stroh. Es scheint ziemlich unbeteiligt; und erinnert doch an vieles. Natürlich an die Hirten auf den Feldern von Bethlehem. Der Engel überrascht sie mit seiner himmlischen Botschaft und reißt sie aus dem Trott und den Sorgen ihres Lebens heraus.

Ein kräftezehrendes Jahr

Daneben steht das Lamm stellvertretend für alle anderen, die zur Krippe gehören. Und nicht zuletzt öffnet das Lamm an der Krippe von Bethlehem schon den Blick auf den zukünftigen Weg des Krippenkindes - bis hin zum Kreuz auf Golgatha und zum Ostermorgen und darüber hinaus: Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Schuld der Welt. Mit einem Mal kommt die ganze Welt in den Blick. Mit einem Mal gewinnt das Geschehen der Heiligen Nacht eine aktuelle, globale Perspektive. Auch wir sind so mithineingenommen. Mit unserem Leben, unseren Lieben und unserer ganzen Lebensgeschichte. Und auch mit diesem so kräftezehrenden Jahr 2020, wo uns so viel abverlangt wird.



Es ist Weihnachten, ja. Gott sei Dank. Aber es ist ein anderes Weihnachten, als wir es bisher kannten. Wir feiern die Geburt des Kindes, in dem Gott zur Welt kommt. Doch wir erleben in diesem Jahr die Welt in einem bisher uns unbekannten Zustand. Verunsichert und gefährdet. Viele Menschen sind erschöpft, ernüchtert, einsam und enttäuscht. Die einen bangen um ihre Arbeit und ihr Auskommen, fürchten um den Fortbestand ihres Betriebs. Andere sind mit ihrer Kraft am Ende, weil sie im Klinikum und Pflegeheim, in Schule und Kita, in Verwaltung und Politik seit Monaten Höchstleistungen vollbringen.

Die Sehnsucht nach dem Ende des Corona-Spuks wächst von Tag zu Tag. Statt der Vor-Freude auf berührende Gottesdienste und auf das Feiern in der Familie dominiert die Vor-Sorge. Wie kann es gut und verantwortlich zugehen, damit liebe Menschen gesundheitlich nicht gefährdet werden? Wie eine dunkle Wolke liegt eine starke Verunsicherung über unseren weihnachtlichen Planungen.

Jeder Mensch hat unendlichen Wert

Die schlichte Krippe im Alumneum macht auch deutlich, unter welch windigen und einfachen Umständen Gott zur Welt kommt. Alles andere als behaglich, heimelig und romantisch! Gott begibt sich mit diesem Kind mit Haut und Haaren hinein in unser menschliches Leben, gerade auch mit seinen nicht selten hart fordernden Realitäten und Zumutungen. Dass Gott selbst als verletzlicher Mensch einer von uns wird, verleiht einem jeden Menschen auf dieser Welt eine unverlierbare Würde und einen unendlichen Wert. Darum tragen wir als Kirchen auch die schmerzhaften Corona-Beschränkungen mit, weil es unsere gemeinsame Aufgabe und Verantwortung ist, Menschenleben zu schützen. Wir sind herausgefordert, die eigene Freiheit mit der Freiheit unserer Mitmenschen, die Liebe zu uns selbst mit der Liebe zum Nächsten zusammenzubringen.

Ein letzter Blick auf die Bretterkrippe: Schwebt sie eigentlich in der Luft? Nein, sie ist oben fest verankert. Doch trotz der vier Ketten kann sie mächtig ins Schaukeln und Wanken kommen. So wie wir es derzeit auf dem Erdball erleben. Aber auch wir sind gehalten. Nicht an Ketten, sondern in Händen. Gott hat im Krippenkind Fuß und Hand angenommen, und in diesen Händen sind wir gehalten. Darum: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren!“

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern von Herzen frohe und gesegnete Weihnachten und ein behütetes neues Jahr!