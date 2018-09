Essen & Trinken

Alles neu im Kloster Andechs: Brauerei wird erweitert

Am Heiligen Berg Bayerns wird kräftig gebaut: Die traditionsreiche Klosterbrauerei Andechs wird erweitert. Für zwölf Millionen Euro soll bis Mitte nächsten Jahres eine moderne und umweltfreundliche Flaschen-Füllerei und eine neue Lagerhalle entstehen, teilte die Brauerei am Donnerstag mit. Es sei die größte Einzelinvestition der Andechser Benediktiner in die klostereigene Brauerei seit dem vollständigen Neubau vor fast 35 Jahren. Mehr Bier wird es zwar nicht geben. Es werde aber umweltfreundlicher und effizienter abgefüllt.