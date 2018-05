Brauchtum Alles neu: Maibäume zieren Dorfplätze In zahlreichen Gemeinden Bayerns sind am Dienstag neue Maibäume aufgestellt worden. Denn auch der Maibaum verfällt mit der Zeit: Er muss regelmäßig auf seine Standfestigkeit überprüft und erneuert werden, im Allgemeinen alle fünf Jahre.

In Bayern werden am 1. Mai viele Maibäume aufgestellt. Foto: Stephan Jansen/Archiv

München.Mancherorts werden die Maibäume heute bereits mit dem Autokran aufgestellt. Traditionell geht das allerdings ohne Motorkraft. Die Männer im Ort müssen die Ärmel hochkrempeln. Zum Aufrichten liegen die girlandengeschmückten Maibäume auf gekreuzten Stangen, den Schwaiberl, Schwalben oder Scherstangen. In kleinen Schritten bringen die Helfer den Baum zentimeterweise in die Senkrechte. Das Aufstellen wird zünftig mit Blasmusik begangen, die Feiern klingen oftmals mit Tanz in den Mai aus.

Zum Brauchtum gehört auch der Maibaum-Klau. Mit erheblicher Medienwirkung hatten sich Diebe in diesem Jahr an den Maibaum von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) herangemacht. Der weiß-blau-geringelte Baum soll nach Söders Plan vor der Bayerischen Landesvertretung in Brüssel aufgestellt werden - allerdings erst am Mittwoch, wenn dort das Kabinett zu einer außerplanmäßigen Sitzung zusammenkommt.

Die Diebe hatten den Baum an dem geheim gehaltenen Lagerort bei einem Zimmerer in Schechen im Landkreis Rosenheim ausfindig gemacht und davongeschleppt, als der Zimmerer sie gerade noch kurz vor Ortgrenze stellte. Obwohl der Diebstahl nicht ganz gelang, bekamen die „Täter“ Bier und Brotzeit. Auch diese Auslöse ist Tradition.