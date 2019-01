Kriminalität Alles schaut nach Amberg Nach Gewaltattacke: OB Cerny versteht Ängste, will aber keine Hetze dulden. BI warnt vor einer Instrumentalisierung.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Im Bereich des Amberger Bahnhofs kam es am Samstagabend zu ersten gewalttätigen Übergriffen durch die vier jugendlichen Asylbewerber. Foto: Benjamin Franz

Amberg.Kamerateams und Reporter prägen an diesem 2. Januar das Bild in Amberg. In der 44 000-Einwohner-Stadt herrscht Ausnahmezustand seitdem am Wochenende vier prügelnde junge Asylbewerber bundesweit für Schlagzeilen sorgten. Auch bei Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU) ist es das alles beherrschende Thema. Interview reiht sich an diesem Tag an Interview. Cerny hatte nach der Gewalttat rasch reagiert und in einem Facebook-Post seine Meinung kundgetan. Die vier Tatverdächtigen hätten den friedlich in Amberg lebenden Asylbewerbern „einen Bärendienst“ erwiesen schrieb er.

„### ###### ##### #############“

### ###### ######### ### ### ######## ################ „###### ##### ########“ ### ## #######, #### ##### ##### ### ####### ############# ################### ## ######. „### ###### ##### ### ###### ### ###########. ### ##### ####### ### #### ##### ###### ### ##### ######## ######. ### ###### ###### #### ###############.“ #########, ### ### ###### ######### ####### #### ### ################### ####### ###, ##### ### ### #### ### ######## ### ### ###################, ## ### ### ###### ############ #####. „### #### ##############, ##### ###### ###, ##### ##########, ########## ### ###### ### ### ### #########. ## #### ###### ######### #### ############.“

################### ##### ######## (###) ####### #######: „#### ############ ############# #######, ###### ### ##### #### #########. #### ### ########### ####### ##### ##### ##########, ###### ### ######## ######.“ ###### ## ######### ######### #### ########## ################### ##### ### ### ###-##################. ### ################ ########### ####### ###### ####, ##### ##### ##### ### ############## ##### #############. „### ########### ####### #### ### ######### ####################.“

