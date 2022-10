Grundschule Neustadt a.d. Waldnaab Alles voll mit Klopapier: Randalierer lassen sich nach Sportstunde in Schule einsperren

Merken

Mail an die Redaktion In der und um die Grundschule in Neustadt a.d. Waldnaab herum haben Randalierer in der Nacht zum Samstag Toilettenpapier verteilt. Foto: PI NEW

Neustadt a.d. Waldnaab, Stadt.Vermutlich absichtlich haben sich bislang Unbekannte in der Grundschule in Neustadt an der Waldnaab einsperren lassen. Als sie in der Nacht von Freitag auf Samstag im Gebäude alleine waren, begannen sie, zu randalieren.

Es muss wohl nach dem letzten Training einer Sportgruppe am Freitagabend gewesen sein, als unbekannte Täter in der Grundschulturnhalle in Neustadt an der Waldnaab blieben. Sie haben sich wohl absichtlich einsperren lassen, wie die Polizei berichtet.







Alles voller Toilettenpapier

Nachdem die Täter dann allein waren, nahmen sie Bilder von den Wänden ab, warfen Toilettenpapier durch die Gegend und ließen schließlich das Wasser in der Mädchendusche laufen. Das Toilettenpapier wurde auch auf dem gesamten Gelände der Schule verteilt.

Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die PI Neustadt a.d.Waldnaab hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09602/94020.

− red/ade