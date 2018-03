Brauchtum

Allgäuer Markt zeigt Kunstwerke rund ums Osterei

Kunst trifft Ei: Aussteller in Wangen im Allgäu haben am Wochenende kunstvoll bemalte Ostereier gezeigt. Den Internationalen Ostereiermarkt gibt es bereits seit 37 Jahren im Rathaus der Stadt - nach Angaben der Kommune ist er ein Treffpunkt für internationale Sammler und zählt zu den wichtigsten in Europa.