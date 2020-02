Prozesse Allgäuer Rinderhalter klagen gegen Haltungsverbot Drei Rinderhalter aus dem Allgäu klagen gegen ein behördliches Halteverbot für Kühe.

Mail an die Redaktion Eine Kuh in einem landwirtschaftlichen Großbetrieb streckt ihren Kopf durch die Holzlatten eines Stalls. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Augsburg.Wie das Verwaltungsgericht in Augsburg am Donnerstag mitteilte, wird am 31. März die Klage der Landwirte verhandelt. Das Landratsamt Oberallgäu hatte im Januar den Klägern, einem Ehepaar und dessen volljährigem Sohn, nach mehreren Kontrollen auf dem Hof das Halten und Betreuen von Rindern untersagt.

Der Sprecher der Kreisbehörde in Sonthofen hatte damals erklärt, dass Kontrolleure in den Ställen „dramatische Zustände“ vorgefunden hätten. Zahlreiche der 480 Milchkühe und 100 Kälber seien krank oder unterernährt, etwa jedes zweite Tier habe wegen mangelhafter Haltung Klauenprobleme. Insgesamt herrschten „unhaltbare hygienische Umstände“.

Seit Monaten gibt es im Allgäu Verstöße gegen den Tierschutz, mehrere Höfe sind davon betroffen. Bei den Staatsanwaltschaften laufen dazu auch mehrere Ermittlungsverfahren. In dem Allgäuer Tierschutz-Skandal wurde in dem nun bei Gericht liegenden Fall erstmals ein Tierhaltungsverbot ausgesprochen.

Das Landratsamt hatte die Bauern aufgefordert, bis Mitte März die Rinderhaltung aufzulösen. Aufgrund der Klage haben sich die Behörde und die Landwirte darauf verständigt, vorläufig den Hof von einem anderen Bauern bewirtschaften zu lassen.