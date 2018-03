Versicherungen

Allianz versichert mehr Autos

Die Allianz hat im umkämpften Markt der Autoversicherungen in Deutschland Boden gut gemacht. Im vergangenen Jahr gewann der größte deutsche Versicherer 150 000 neue Kfz-Kunden hinzu, wie die Allianz Deutschland am Montag in München mitteilte. Damit sind bei ihr nun bundesweit 8,5 Millionen Fahrzeuge versichert.