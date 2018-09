Auto

Allianz-Versicherung fordert serienmäßige Parkassistenten

Die Allianz-Versicherung fordert eine serienmäßige Ausstattung aller Fahrzeuge mit Parkassistenten. Die deutschen Autofahrer und die Versicherer könnten so viel Geld sparen, hieß es. „Fast jeder zweite gemeldete Sachschaden in der Kfz-Versicherung ist ein Park- und Rangierunfall“, sagte der Chef der Allianz Versicherungs-AG, Joachim Müller, am Donnerstag in Ismaning bei München. Das koste die deutschen Versicherer 3,4 Milliarden Euro im Jahr. Zwei Drittel dieser Schäden ließen sich mit besseren Parkassistenten vermeiden, sagte Müller und forderte die Autohersteller zum Handeln auf: „Es wäre volkswirtschaftlich vernünftig, wenn künftig aktiv bremsende Parkassistenten serienmäßig in allen Fahrzeugen verbaut würden.“