Anzeige

Freizeit Alpenverein startet Kampagne zu Corona-Winter in den Bergen Der Deutsche Alpenverein (DAV) hat eine Kampagne zu Verhaltensweisen beim Bergsport im diesjährigen Corona-Winter gestartet.

Merken

Mail an die Redaktion Das Logo des Deutschen Alpenverein (DAV) klebt auf einer Holzbox. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archiv

München.„Im ungesicherten winterlichen Gebirge ist alles anders“, betonten die Verantwortlichen am Mittwoch und veröffentlichten unter dem Motto #NatürlichWinter Verhaltenstipps und Basiswissen zum Skitouren- und Schneeschuhgehen etwa auf unpräparierten Pisten.

Es zeichne sich ab, dass in den kommenden Wochen zahlreiche Menschen in den bayerischen Bergen unterwegs sein werden, hieß es. „Unter den vielen dortigen Aktiven werden auch zahlreiche Einsteigerinnen und Einsteiger sein.“ Einigen von ihnen dürfte nicht bewusst sein, dass sie für ihr Tun selbst verantwortlich seien und worauf sie sich einließen. So seien selbst Skigebiete im unpräparierten Zustand unter Umständen lawinengefährdet.

Als Richtschnur gibt der DAV deshalb das „FUN“-Prinzip aus: F für Freundlichkeit und Rücksicht, U für Umsicht etwa bei der Tourenplanung und N für Naturschutz etwa mit Blick auf die beliebten Nachttouren.