Alstom-Aktionäre: grünes Licht für Zug-Allianz mit Siemens

Die Aktionäre des französischen Zugherstellers Alstom haben dem Bündnis mit dem deutschen Konkurrenten Siemens zugestimmt. Die Hauptversammlung gab am Dienstag in Paris grünes Licht für die geplante Fusion mit der Siemens-Zugsparte. Allerdings steht die Zustimmung der EU-Kommission noch aus - die Wettbewerbshüter hatten am Freitag eine genauere Prüfung angekündigt.