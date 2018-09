Bahn

Alstom: Keine Wettbewerbshindernisse durch Siemens-Fusion

Der geplante Zusammenschluss mit der Zugsparte von Siemens bringt aus Sicht von Alstom keine Wettbewerbsprobleme. „Es gibt eine Fülle von Anbietern in der EU“, sagte der Vorstandschef von Alstom, Henri Poupart-Lafarge, am Dienstag in Berlin. Er verwies auf Konkurrenten wie Bombardier und Stadler. Zudem dränge der chinesische CRRC-Konzern auf den Markt. „Wir müssen mit neuen Spielern konkurrieren, Anbietern aus China, Japan, Korea, Indien“, sagte er.