Main-Spessart Alte Dame stürzt bei Rettungsaktion aus Unfallwagen Eine alte Dame ist in Retzbach (Kreis Main-Spessart) nach einem Autounfall bei einer Hilfsaktion von Passanten aus dem Wagen gestürzt. Der 80 Jahre alte Ehemann war nach Angaben der Polizeiinspektion Karlstadt vom Samstag bei einem missglückten Ausparkmanöver rückwärts mit hohem Tempo in eine Hofeinfahrt gefahren, wobei der Wagen auf die Seite kippte.

Zellingen-Retzbach.Seine nicht angeschnallte Ehefrau wurde bei dem Vorfall am Freitag aus dem Beifahrersitz geschleudert und lag an der Frontscheibe. Zur Hilfe herbeigeeilte Passanten richteten das umgestürzte Auto wieder auf. Doch dabei ging die Scheibe zu Bruch, die 78-Jährige stürzte auf den Boden. Sie erlitt laut Polizei mittelschwere Verletzungen, ihr Mann kam mit Blessuren davon. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.