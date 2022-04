Anzeige

Straubing Alte Skelette auf Schulgelände gefunden Mehrere hundert Jahre alt sind sieben Skelette, die auf dem Gelände einer Schule in Straubing gefunden worden sind. Bauarbeiter entdeckten am Dienstag menschliche Knochen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Archäologen hätten schließlich sieben Skelette ausgegraben und auf die Zeit zwischen dem 13. und dem 17. Jahrhundert datiert. Den Erkenntnissen nach befand sich auf dem Gelände einst ein Friedhof. Die Knochen wurden in das Gäubodenmuseum in Straubing gebracht.

dpa

