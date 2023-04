Historische Baustoffe Altes Wissen für moderne Gebäude: Mit Hanf, Kalk und ganz viel Enthusiasmus von Isolde Stöcker-Gietl

Bärnau.Zement ist einfach in der Handhabung, aber kritisch in Sachen CO2-Bilanz. Kann altes Wissen aus dem Handwerk eine neue ökologische Form des Bauens begründen? Im Geschichtspark Bärnau (Lkr. Tirschenreuth) wird genau das in einer Ferienhaussiedlung erprobt.

## ############## ###### (###. #############) #### ### ########## ######## ### ######## ###### ########### ########## ### ######## ### ### ########### #########, ### ### ### ####### ###### ## ### ###### ## ########## ########. ####### ############, ### #### ######, ############# ### ########### ### ##### ############ ######### ######### ######. ### ############ ###### ### ### ########### ##### ######### ######. „### ### ######, ### #############“, #### ####.

#### ### ##############

### ######### ###### ### ### ########## ####. ### ###### ############## ############ #### ## #### #### ########### ############ ## ###### ### ############## ### ##### ###### ### ######### ## ### ######## #############, ### ####### ############ #################### #######, ##### ############ ### ### ###########. ####### ####### #### #### ### ############# ############ ### ##### #################. ### ##########, ### ####### #####. ### ##### #### ############## ### ### ############## #### ######## #######.

##### ### ####: ########### ## ########## ##### #####

#### ####### #### ## ### ### ######### ### #####: ### ##### ### #### ###### ## ######### ### ####### ### #################### ### ### ########### #### ##########. ### ###### ### ### ######## ####### ### ### ######## #########, ### ###### ### ### ######### ### ##### ########## ## ###########. ### #### ### ### ####### #### ## ######## #### ########## ### ### #### ###### ### ### ########## ######. ### ############ ### ### ####### #### ### ######### ######## ## ########## ##########. „#### ######### ###### ######### ######## ########## ######“, #### ####. ### ### ############## ##### ##### ##### ##, #### ### ######### ###### ### #### ###### ## ### ############ ######. ### ### ########### ### ### ###### #### ### ######## ######## ######### ######. „##### ###### #######, #### ## ###### ##### ##### ## ### ####### ###“, #### ####.

##### ######, ### ### ########### ####### ####### ### ########## #### ###, ##### ### ### #############. „### ###### ######### ###### #### ###, ###### ######### #### #### ### ############ ####### ##### ### ### #### ##### ###### ##### ####.“ #### ## ###### ###### #### ### ######## ####### ### ####### ##### ### ############# ####### ### ########. ###### ###### ### ############ ## ######## ### ######### ##########.

#### ### ###### ###### #### ########, #### ######## ###### #### ############# #######. ### ################ ### #### #### ###### ##############, #### ### ###### ############# ######## ###. „### ######## ###### ### #### ###### ########## ##### ## ##### ################## ## ##########.“ ### #### ##### ####### ### #########: ######## ### ############ ###### ### ######### ################.

############# ### ####

##### ######## ##### #### #######: ### ############## ### ############# ### ### #### ######-###### ### ########## ###########. ########- ### ############## ######### ### ##########. ### ####: ############, ## ### ###### #### ########### ## ################# ### ########### #####- ### ############ ###### #### – #### ### ##### ### ### ######.

#### ####: ############## ###### #### ## #######

## ### ######### ###### #### #,## ######### #### ##########. ###### ####, ############ ### ####### „### ######## – ####### ######“ ##### ### ####### ################, ##### ####### ## #### ### ############## ########## ####. ### ## ##### #### #### ############# ##### ### ######### ########. „### #### ####### ### ################# ### ##### ## ### #######.“ #### ########## #### ### ######## ### ##### ### #### ### ############### ################## ## ###### ##########, ##### ### ############ ####### ## ###### #### ### ########### ########.

### ############## ######-######:

##########: ### ### ############ ###### ##### ######## ######## ###### ### ### ############# ###### ########. ### #### ## ### ######## ###### ####### ### ########## ### ###### ### #######. ### #### ### ##### ############## ########, ## ### ### ##### ## ########### ########### ######## ####.

###: ### #### ### #### ###### #### ###### ####, ############ ### ####### „### ######## – ####### ######“, #### ##### ############# ############## ### ######### ### ############# ##### #########. ### ###### ################ ############## ############## ## ################# #### ########.

###########: ########## ###### ### ### #,# ###### ###### ####### ### ############## ######-###### ##### ### ######## ###### ###########, ### ##### ############### ######## ######. ### ############## #########, ### #### ############ ##### ##. ##########, ### ### ########### #################### #######.