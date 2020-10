Anzeige

Skispringen Althaus ist deutsche Skisprungmeisterin: Sieg vor Seyfarth Die Olympia-Zweite Katharina Althaus hat zum fünften Mal den Titel als deutsche Skisprungmeisterin erobert.

Merken

Mail an die Redaktion Katharina Althaus aus Deutschland freut sich. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Oberstdorf.Die 24-Jährige gewann am Freitag auf ihrer Heimschanze in Oberstdorf nach Sprüngen auf 96,5 und 100 Meter. Althaus landete damit nur einen halben Punkt vor Juliane Seyfarth, der Sprünge auf 100 und 97,5 Meter gelangen. Althaus und Seyfarth haben seit 2013 sieben von acht nationalen Titeln unter sich ausgemacht, 2018 sicherten sie sich in Hinterzarten sogar punktgleich gemeinsam den Titel. Platz drei ging wie im Vorjahr an Agnes Reisch.

Am Donnerstag hatte Markus Eisenbichler erstmals die nationale Konkurrenz der Männer für sich entschieden. Der Siegsdorfer setzte sich vor Martin Hamann und Favorit Karl Geiger durch. Am Abend gewann das bayerische Quartett um Eisenbichler und Geiger erwartungsgemäß auch den Team-Titel.