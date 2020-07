Anzeige

Auto Altmaier bei BMW: Industrie und Klimaschutz kein Gegensatz Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die deutschen Klimaschutzziele gemeinsam mit der Industrie umsetzen, nicht gegen diese.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier beim Besuch des BMW-Forschungszentrums mit BMW-Chef Oliver Zipse. Foto: Matthias Balk/dpa

Garching.„Unser Ziel und meine persönliche Entschlossenheit ist es, diesen Weg zum Klimaschutz gemeinsam mit der Industrie zu gehen“, sagte Altmaier am Freitag am Rande eines Informationsbesuchs beim Autohersteller BMW in Garching bei München. „Unser Ziel besteht darin, dass Deutschland auch in 20, in 40, in 50 Jahren einer der besten Industriestandorte weltweit ist.“

Altmaier besuchte gemeinsam mit BMW-Vorstandschef Oliver Zipse das Wasserstoff-Kompetenzzentrum des Autoherstellers. Der CDU-Politiker betonte, dass er neutral sein müsse und nicht für eine Automarke Werbung machen könne oder dürfe - und pries gleichzeitig seine Gastgeber: „BMW ist ein Unternehmen, das weltweit für die Qualität von Automobilen Made in Germany bekannt ist und steht.“