Informationstechnologie

Altmaier für Kooperation bei Künstlicher Intelligenz

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich erneut für einen Zusammenschluss europäischer Unternehmen in Sachen Künstliche Intelligenz (KI) ausgesprochen. „Ein einzelnes europäisches Unternehmen - und sei es noch so groß - wird gegen die großen amerikanischen Akteure alleine nicht ankommen“, sagte Altmaier am Dienstag beim Digitalgipfel in Nürnberg. Deshalb liege die Lösung in der Kooperation und im Bündeln von Kräften. Man werde schauen müssen, wo es Hemmnisse im Wettbewerbs- und Kartellrecht gebe - „damit diese Unternehmen zusammenarbeiten können und ein neuer Akteur entsteht“.