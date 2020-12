Anzeige

Krankheiten Altöttinger Arzt wird überprüft Die Regierung von Oberbayern hat einen Mediziner wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit der Maskenpflicht ins Visier genommen.

Merken

Mail an die Redaktion Eine FFP2 Atemschutzmaske liegt auf einem Tisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Altötting.Der Mediziner Hans-Ulrich Mayr werde „derzeit unter approbationsrechtlichen Gesichtspunkten geprüft“, teilte ein Sprecher der Regierung von Oberbayern am Montag mit. Anlass bildeten „medienbekannte Äußerungen und Aufforderungen“ des Mannes. Mehrere Medien hatten berichtet, Mayr habe die Corona-Pandemie auf einem Aushang an seiner Praxistür für beendet erklärt und Patienten aufgefordert, die Maske abzulegen.

Mediziner und AfD-Stadtrat

Unter anderem hatte Mayr, der für die AfD im Altöttinger Stadtrat sitzt, eine Patientin in einem Seniorenheim behandelt, ohne dabei einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Mayr wies die Vorwürfe zurück. Der Aushang, auf dem stand, dass in seiner Praxis Patienten keine Maske tragen sollten, habe „einen fiktiven Charakter“ gehabt, „weil er nur kurzzeitig und außerhalb der Sprechzeiten angebracht war“, schrieb er an den Präsidenten der Bayerischen Landesärztekammer, Gerald Quitterer. „Ich habe noch keinen Patienten abgewiesen, der eine Maske trägt. Das würde doch unserer ärztlichen Aufgabe auch in eklatanter Weise zuwiderlaufen.“ Bei der Behandlung der Seniorin wiederum habe er selbst die Maske nur abgelegt, weil er selbst wegen einer Vorerkrankung unter Luftnot gelitten habe.

Abweichende Definition des Begriffs

Dass er die Existenz einer Corona-Pandemie anzweifelte, erklärte Mayr in einer Stellungnahme an die „Süddeutsche Zeitung“ damit, dass er das Wort Pandemie anders definiere als die WHO. Für ihn liege keine Pandemie im „epidemiologisch-medizinischen Sinne“ vor, sondern eine schwere, ansteckende Krankheit. Corona sei keine Pandemie im medizinischen, sondern im politischen Sinne. (dpa)