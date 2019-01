Brände Aluminiumspäne in Flammen Bei einem Brand auf einem Firmengelände im mittelfränkischen Roth ist ein Schaden von 50 000 Euro entstanden.

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht nach einer Übung mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Roth.Nach Angaben eines Polizeisprechers standen am Freitagmorgen Aluminiumspäne in Flammen. Einsatzkräfte konnten das Material wegen der starken Hitze nicht löschen und ließen es kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde niemand. Im April und Oktober 2018 hatte es in dem Unternehmen schon gebrannt - mit deutlich höherem Schaden. Bei dem Feuer im Herbst kam ein 53-jähriger Arbeiter ums Leben.