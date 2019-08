Heimat Am 8. September ist Zoigl-Festtag Unter dem Motto „Oberpfälzer Zoiglkultur erleben“ wird die Traditionsbraukunst gefeiert – mit Bier, Brotzeit und Musik.

Mail an die Redaktion Der 8. September ist Festtag für die Zoigl-Braukunst. Symbolfoto: Marius Becker/dpa

Regensburg.Die Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz, die Schutzgemeinschaft Echter Zoigl und die Bürgermeister der Zoiglorte machen den 8. September zum Festtag für den Zoigl, wie der Bezirk Oberpfalz am Dienstag mitteilte. Bezirksheimatpfleger Dr. Tobias Appl und die Mitveranstalter stellten im Schafferhof/Windischeschenbach das Programm vor.

Am 8. September 2019 werden immaterielles und materielles Kulturerbe in der Oberpfalz verbunden: Unter dem Motto „Oberpfälzer Zoiglkultur erleben“ öffnen am Tag des Offenen Denkmals die historischen Kommunbrauhäuser in den Zoiglorten Eslarn, Falkenberg, Mitterteich, Neuhaus und Windischeschenbach für Besucher ihre Türen, um die Oberpfälzer Traditionsbraukunst zu feiern.

Geschichte und Gegenwart des Traditionsbieres

Bei zünftiger Musik und schmackhaften Brotzeiten kann man verschiedene Zoiglbiere genießen. Bei Führungen durch die denkmalgeschützten Brauhäuser und in Vorträgen werden die Kulturgeschichte und Gegenwart des Zoigl beleuchtet. Der Künstler Harald Bäumler erläutert die von ihm geschaffenen Zoiglskulpturen und wird dabei vom Zoigl-Botschafter Norbert Neugirg literarisch begleitet.

Kinder finden ihren Spaß in der Hüpfburg oder im Schminkstudio. Zwei kostenlose Buslinien bringen die Gäste zu den fünf Zoiglorten. „Mit unserem Programm möchten wir Gäste aus der gesamten Oberpfalz für das Oberpfälzer Kulturgut Zoigl begeistern“, betonte Bezirksheimatpfleger Dr. Tobias Appl beim Pressetermin in der Zoiglwirtschaft Schafferhof in Windischeschenbach.

„Craftbeer mit 600-jähriger Tradition“

Zoigl verbinde handwerkliche Brautradition mit der besonderen Atmosphäre in den Zoiglstuben. Und Liebhaber besonderer Biersorten finden beim Zoigl „ein Craftbeer mit 600-jähriger Tradition“, wie Norbert Neugirg deutlich machte. Mitterteichs Bürgermeister Roland Grillmeier sieht die gesamte Region durch den Zoigl aufgewertet, „der mittlerweile nicht nur einen bayernweiten Bekanntheitsgrad erreicht hat.“

Reinhard Fütterer, 1. Vorsitzender des Mitveranstalters „Schutzgemeinschaft Echter Zoigl vom Kommunbrauer“, bezeichnete die Unterstützung der Zoiglort-Bürgermeister als „sensationell“ und sieht darin „eine besondere Wertschätzung der Wirte.“

Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen am 8. September finden sich unter www.zoigltag.de