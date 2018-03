Schifffahrt

Am Bodensee starten Schiffe der Weißen Flotte in die Saison

Leinen los: Ab Karfreitag (30. März) starten am Bodensee wieder die Schiffe der Weißen Flotte in die Saison. Die rund 30 Fahrgastschiffe der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für Bodensee und Rhein (VSU) fahren dann wieder regelmäßig die Häfen rund um den See an. 370 Kollegen von vier Unternehmen starten in die Saison, wie der Vorsitzende des Verbands, Norbert Reuter, am Montag in Konstanz sagte. Zu den VSU gehören Schifffahrtsbetriebe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.