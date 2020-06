Anzeige

Notfall Am Donaudurchbruch: Boot gekentert Die drei Menschen an Bord blieben unverletzt. Die Polizei Kelheim klärt die Lage gerade, mehrere Retter sind vor Ort.

Von Marianne Sperb

Nachdem am Donaudurchbruch ein Boot gekentert ist: Rettungskräfte rückten an. Foto: Pieknik/NEWS5 Foto: Pieknik

Kelheim.Am Donaudurchbruch bei Kelheim kam es am Sonntag zu einem Unfall. Ein Boot, das mit drei Menschen besetzt war, kenterte. Mehrere Rettungskräfte rückten an. Wie Karin Spielmann von der Polizeiinspektion Kelheim auf Nachfrage der Mittelbayerischen sagte, seien alle drei Personen ohne größere Verletzungen geblieben. Die Menschen wurden inzwischen an Land gebracht.

Ersten Informationen nach, waren nicht nur ein, sondern beim Donaudurchbruch gekentert. Die Polizei-Sprecherin wollte das nicht bestätigen. Sie verwies auf erste Meldungen. Ihre Kollegen waren am Sonntag Mittag noch vor Ort im Einsatz. Detailliertere Auskünfte werde man am späteren Nachmittag geben können.